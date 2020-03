Ahorro "sigue en pie" según Arbeleche y puso ejemplos de gasto "que llaman la atención"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El compromiso de campaña electoral de ahorrar US$ 900 millones por año se mantiene pese a los gastos que deberá enfrentar el gobierno por el coronavirus. Así lo planteó la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, consultada por el semanario Búsqueda.

"El objetivo era mejorar las cuentas públicas, atender las emergencias sociales y reactivar la economía. En esta tormenta, la prioridad de mejorar las cuentas públicas va a pasar a un segundo plano, de forma transitoria, y luego volveremos al foco para asegurar la sostenibilidad fiscal. Pero sí siguen en pie las medidas de ahorro establecidas en el decreto de la segunda semana de marzo y que tienen que ver con topes al gasto, con compras", dijo Arbeleche. Y agregó: "Nuestro diagnóstico de que había oportunidades de ahorro en el Estado sigue estando, y esos ahorros se pueden y se tienen que generar. ¿Los ahorros se van a trasladar en una mejora en las cuentas fiscales? Bueno, no, porque vamos a tener un gasto significativo por otro lado, para atender la emergencia que nos implica esta crisis".

La ministra indicó que en el Ministerio de Economía y Finanzas se solicita "que cada inciso y unidad ejecutora mantenga por separado aquellos gastos por la epidemia".

"Que separemos los tantos; no podemos escatimar gastos por la cuestión sanitaria, pero eso no quiere decir que no debamos ser eficientes y ahorrar en muchas otras cosas. Llevamos 25 días en el ministerio y hay ejemplos que llaman la atención", reconoció.

Sobre esos casos, Arbeleche dijo que hay ejemplos "chicos y grandes" y nombró uno de cada uno.

"Uno chico es que se paga a la intendencia casi una cuadra entera para estacionamiento y tenemos tres autos oficiales para estacionar ahí. Otro: la Dirección de Casinos nos reportó que encontraron en un depósito 200 máquinas tragamonedas, cada una con un costo de unos US$ 20.000, que es lo que sale un respirador. Tenemos que priorizar y ser eficientes en el uso de los recursos; claramente hoy no son las máquinas tragamonedas", reconoció.

Sobre el futuro de esas máquinas tragamonedas, dijo: "Estamos en proceso de averiguar en qué momento entrarían en funcionamiento. Por lo pronto, no vemos que sea en lo inmediato".