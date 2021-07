"El ahorro que camisetea son recortes", "de qué se vanagloria" y "vergüenza": reacciones tras dichos de Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró en una entrevista con el canal argentino La Nación+ que durante su gestión se han ahorrado US$ 600 millones sin tener que poner impuestos y en el marco de una pandemia que implicó mayores gastos. Sus declaraciones fueron criticadas por integrantes del Frente Amplio, quienes dijeron que dan "vergüenza" e incluso que son falsas.

"Nosotros, tercamente y obstinadamente, decíamos 'no vamos a aumentar impuestos'. Primero que no es necesario. Pasamos la pandemia, hicimos un gasto importante desde nuestro punto de vista en 2020 y ahora tenemos un gasto mayor por la pandemia en 2021, y ahorramos más de US$ 600 millones sin poner impuestos", aseguró Lacalle Pou.



Frente a esta afirmación, la ex ministra de Turismo y actual senadora, Liliam Kechichian, opinó que el presidente "festeja el ahorro en medio de crecimiento de la pobreza y pérdida de salario".



"No es cierto que no aumentó impuestos. Subió el IVA, aumentó las tarifas muy por encima de la inflación. ¡¡¡¡De qué se vanagloria nuestro presidente!!!!", cuestionó a través de su cuenta de Twitter.

En la misma línea se pronunció el diputado Daniel Caggiani, quien consideró que el presidente "festeja un ajuste en medio de la peor pandemia de la historia".



"Olvida mencionar, que al mismo tiempo somos el país que menos invirtió en la atención social, que subieron las tarifas públicas, bajaron los salarios y las jubilaciones, y aumentó la pobreza", dijo.



La también diputada frenteamplista Bettiana Díaz Rey dijo que "el ahorro que camisetea Lacalle son recortes" y aseguró que "se recortó en el salario real, pasividades y en el poder de compra de los uruguayos".



"Se recortó en políticas que habían anunciado en campaña como las prioritarias. El recorte más fuerte de toda la administración central se hizo en vivienda: 1450 millones de pesos. Así están, haciendo malabares para financiar regularización de asentamientos sin afectar el déficit", expresó.



Díaz Rey agregó que se ha apelado a la figura del fideicomiso para varios organismos como el Ministerio del Interior, de Vivienda o el Instituto Nacional de Colonización. "No explican cómo funcionaría ninguno", dijo.



"Me imagino que también habrá contado que los números le cerraron con aumento de pobreza, desempleo, dejando cooperativas sin sorteo, realojos paralizados, trabajadores sin recuperación salarial y miles de micro y pequeñas empresas con la cortina baja...", finalizó.

El ahorro que camisetea Lacalle son recortes.



Se recortó en el salario real, pasividades y en el poder de compra de los uruguayos.

El diputado Miguel Lorenzoni Herrera opinó que al mandatario le debería dar "vergüenza" hablar de un ahorro de US$ 600 millones, "cuando los salarios aumentaron 3% y las tarifas vienen haciendo 15%, la nafta 20% e incrementaron 2 puntos el IVA", indicó junto a una crítica realizada al periodista encargado de entrevistar a Lacalle Pou.

Vergüenza le debería dar @LuisLacallePou decir eso cuando los salarios aumentaron 3% y las tarifas vienen haciendo 15%, la nafta 20% e incrementaron 2 puntos el IVA



También se pronunció al respecto de las declaraciones del presidente el exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, quien dijo que "festejar el retiro del Estado en medio de una crisis es un profundo error".



"Además la afirmación no es cierta porque se aumentó el IVA y se subieron las tarifas por encima de la inflación. Además se bajaron los salarios y las inversiones públicas en medio de una pandemia", expresó.