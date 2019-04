Dirigentes que pertenecían al FA y al PN se sumaron a la campaña de Juan Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes se sumaron a la campaña de Juan Sartori dirigentes que pertenecían al "Movimiento hacia el Futuro" del Frente Amplio y del sector Alianza Nacional del Partido Nacional.

El dirigente frenteamplista Mario Silveira dijo que Sartori “ha sembrado una esperanza que no percibía desde 1985, cuando Uruguay recuperó la democracia”.



“En la coalición de izquierdas ya no se podía opinar y menos llegar a las personas con más necesidades. Sartori es la renovación y la persona que puede llevar adelante el país”, agregó.



Sartori además sumó oficialmente el apoyo de la lista 289 del Partido Nacional que en las elecciones pasadas apoyó la precandidatura del senador Jorge Larrañaga.



Según el comunicado, el titular de la lista 289 Wilson Danilo Segovia señaló que están aburridos de los políticos antiguos que no cumplen y no hablan de la realidad. “Acompañar a Juan es apostar a un mejor país”, dijo.



Sartori, por su parte, indicó que su objetivo todavía es buscar soluciones "juntos y sin enfrentamientos".