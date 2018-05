Agrupación "La Atchugarry": "La familia no es dueña del apellido"

Tras la dura crítica que se dio de parte de la familia del fallecido político y ministro Alejandro Atchugarry a la flamante agrupación colorada "La Atchugarry" por el uso del apellido, Baltasar Brum, presidente del grupo político, dijo a El País que al ponerle ese nombre se intenta rendir homenaje al mismo.

Brum explicó que el nombre de la agrupación fue autorizado por la Comisión Electoral del Partido Colorado, por la Corte Electoral y adjudicado por unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Colorado.

"Yo soy sobrino nieto de Baltasar Brum (presidente de Uruguay entre 1919 y 1923), y las figuras públicas son así. Yo creo que hay que entender cómo es la historia de la política. Mire si ahora yo bloqueara a todos aquellos que no me pareciera que tienen que usar la figura de Brum. No es así, en la política hay caminos normativos", manifestó el líder de "La Atchugarry" a El País.



El hijo de Alejandro Atchugarry, Gastón Atchugarry, acusó a la agrupación de querer obtener "rédito político" con su denominación. Consultado sobre esta acusación, Brum afirmó que "rédito político no se tiene". "¿Cuál es el sentido del rédito político? Que gente espuria, fuera del partido Colorado utilice el nombre. Somos un sector del Partido Colorado, de la Lista 15, que trabajamos con él", afirmó.

Al ser consultado sobre la utilización de la imagen del exministro, Brum manifestó que lo que se hace es "asociar" a Atchugarry con el Partido Colorado y que el nombre de la agrupación "es un hecho menor".



"Lo que estamos haciendo es reivindicar al 'Flaco' Atchugarry dentro del partido. Y es lo lógico. ¿Dónde se va a reivindicar a Atchugarry? ¿En el Partido Nacional? ¿En el Frente Amplio? No, en el Partido Colorado. ¿Por qué decidimos hacerlo? Porque yo, que conocí bien al 'Flaco', lo que me parecía más importante de él era la actitud austera que tenía. Y en un momento de tarjetas corporativas, nos parecía bien importante la presencia austera y batllista del "Flaco". Vamos a eso y punto. No creo que nadie cambie el voto porque la agrupación se llame 'La Atchugarry', lo que estamos haciendo es sacando un símbolo. Como yo creo que el partido tiene que crecer por el batllismo, por la austeridad, esta es una forma de hacerle un homenaje a un hombre que es de los más importantes que ha habido en el último tiempo y a una visión del mundo que compartimos", señaló.



Consultado sobre el pedido de la familia de Atchugarry para que no se utilice la imagen del fallecido ministro, Brum se preguntó "¿Qué tiene que ver la familia? La familia no es dueña del apellido y mucho menos de la imagen pública de Atchugarry. ¿Cómo uno se va a subrogar el hecho de que una figura política y pública no se pueda usar porque la familia decide que no? ¿Qué harían los Batlle? ¿Dirían 'no reivindiquen a mi viejo'?"

"Sin memoria histórica"

Otro integrante de "La Atchugarry", Aníbal Gloodtofsky, fue consultado por El País y manifestó que la mención al fallecido exministro es "un nombre de fantasía", y que la agrupación, que apoya al senador de la Lista 15 José Amorín Batlle, en realidad se llama "Con un espíritu nuevo".



"Se registró el nombre 'La Atchugarry' como una forma de preservarlo en el Partido Colorado. Atchugarry es una figura del Partido Colorado. Esas figuras hay que preservarlas. Si mañana cualquier Atchugarry ─por ejemplo─ integrara una lista del FA, el nombre de una persona histórica colorada quedaría en entredicho", detalló. Y agregó: "Si se impidiera de alguna manera citarlo o usar su imagen, supondría la posibilidad de que los Partidos se queden sin memoria histórica. Comprendo la sensibilidad de la familia, pero demostramos con nuestro homenaje el mayor respeto por la figura de Alejandro".



Tanto Gloodtofsky como Brum entienden que se cumplieron todas las obligaciones formales y de cortesía y consideran que "no convencen" los argumentos de Gastón Atchugarry.