Así transcurre la jornada del agro en Durazno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

11:30 AM: El presidente de la Sociedad Rural de Durazno (SRD), Álvaro Rivas, dijo a El País que a pesar de las lloviznas que hay en este momento en el centro del país, esperan "una gran movilización". Agregó que el foco de la proclama que se leerá no estará en "ahondar en un diagnóstico" porque eso ya se hizo durante todo el 2018, sino que se pondrán propuestas sobre la mesa, basadas en "la realidad que tenemos hoy, que es peor a la de hace un año".



"Están llegando varios ómnibus con gente de todo el país", señaló Rivas.



11:30 AM: Militantes de la organización #VivirSinMiedo impulsado por Jorge Larrañaga juntan firmas para promover el plebiscito por medidas para la seguridad, aunque ya se alcanzaron las mismas.

11:00 AM: Algunos de los primeros asistentes llegaron con pancartas. A los productores del agro se sumaron gremiales no agropecuarias que apoyan los reclamos. "Recibimos el doble de adhesiones que en el acto pasado. Hay como 400. Ninguna de Presidencia, ni del ministerio, ni del Pit-Cnt", dijo el integrante del movimiento Un Solo Uruguay Guillermo Franchi a El País.

10:30 AM. El nacionalista Luis Lacalle Pou, que estará hoy en la movilización, dedicó su audición al encuentro: celebró que haya sectores de la sociedad que hagan críticas y aportes al gobierno y lamentó que la administración de Tabaré Vázquez "descalifique" y no escuche los reclamos.

Además del nacionalista, también estarán presentes en Durazno Verónica Alonso (Partido Nacional), Jorge Larrañaga (Partido Nacional), Ernesto talvi (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente).



Para el precandidato frenteamplista, Daniel Martínez, "Un Solo Uruguay" representa un parte del agro. "Uno tiene que ser respetuoso de las opiniones y los problemas de todo el mundo. Creo sí también que ha habido algunas actitudes que han contribuido a politizar la cosa, y a generar el encono. Cuando uno recibe los WhatsApps y los mails, dice esto no está bien, separar y dividir a los uruguayos. Eso no contribuye a nadie", dijo el precandidato.



10:00 AM: Un Solo Uruguay empieza a organizar el predio donde se realizará el acto en el que le reclamarán al gobierno medidas para el sector del agro.

09:30 AM. Se dio a conocer que la lectura de la proclama estará a cargo del periodista Gerardo Sotelo. Está previsto que el acto central se realice a las 16:00 horas.



09:00 AM: Hoy se produce por segundo año consecutivo un acto impulsado por el agro y la organización de Un Solo Uruguay con el fin de presentar una serie de reclamos al gobierno. Las claves para entender el encuentro convocado por Un Solo Uruguay, las encuentran en este video explicado por el periodista de rurales Pablo Antúnez.