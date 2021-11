Aeropuertos: "No tuvimos comunicación previa de que se iba a conceder en estas condiciones", dijo Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, señaló este jueves de noche en conferencia de prensa tras la mesa política del partido que por el momento no tendrán "pronunciamiento" sobre la extensión de la concesión del aeropuerto de Carrasco a Puertas del Sur, así como la concesión directa a la misma firma de seis aeropuertos del Interior del país que definió el gobierno en las últimas horas.

"Detalladamente vamos a analizar la situación, las inversiones que están comprometidas a hacerse en esa materia. Una vez que tengamos más información y esté más claro qué es todo lo que está previsto por delante adoptaremos una posición más clara", remarcó Manini Ríos.

Consultado sobre si no obtuvieron la información necesaria sobre este asunto por parte del gobierno, respondió: "No, aquí está previsto una inversión. Se ha hablado de US$ 67 millones, y otras que a lo largo del tiempo van a sumar como US$ 200 millones. Nosotros queremos ver qué tipo de inversión son, en qué aeropuerto, (y) queremos monitorear realmente el cumplimiento de esas inversiones para tener bien claro cuál es el beneficio claro para el país".



"Partimos de la base que es bueno que se genere aeropuertos funcionando con eficiencia y que den trabajo a los uruguayos, por eso estamos totalmente de acuerdo que se generen las condiciones para que se mejore la situación en la que están algunos aeropuertos", dijo Manini Ríos, que remarcó que esto "siempre y cuando se haga en beneficio del país".



"Aquí cuando se discutió la ley que habilita a esto hace un año, ya se habló de muchas de estas cosas que hoy se están concretando. En aquél momento dijimos que teníamos nuestras reservas. Incluso no votamos una parte de esa ley en cuanto a los plazos de concesión, y hubo legisladores de otros partidos que tampoco lo votaron. Dijimos en aquél momento que esto condicionaba esta sesión a una determinada empresa", en referencia a Puertas del Sur.



Para Manini Ríos "ya fue todo dicho hace un año", y consideró que "no hay nada nuevo con lo que estamos diciendo en estos días".



De todas formas, el líder cabildante criticó la forma cómo se enteraron. "No tuvimos comunicación previa de que se iba a conceder en estas condiciones". Dijo que recibió un mensaje de Whatsapp, que "no es una comunicación formal", aunque no señaló su contenido ni por quién fue enviado.



Consultado sobre si el cabildante Rivera Elgue, subsecretario de Defensa, fue comunicado de este paso, respondió: "No", y tampoco a "último momento", como le repreguntó una periodista.



Indicó que trabajan en un proyecto de ley que "establezca que todas aquellas concesiones que excedan en un período de gobierno tienen que contar con la venia del Senado". Lo mismo aplicaría para el "otorgamiento de zonas francas".



Busca que se de ese paso del aval en el Senado para tener la oportunidad de "discutir, sobre todo teniendo en cuenta que trascienden al gobierno que está en el momento a cargo". "Es bueno que se discuta en ese ámbito", remarcó.

Gas Sayago

Posible nueva comisión investigadora "Estamos evaluando y seguramente en los próximos días vamos a tomar la decisión de pedir una comisión investigadora que agregue elementos a los que ya están hoy a disposición de la Justicia", dijo Manini Ríos en referencia al fallido proyecto de regasificadora que impulsó el expresidente José Mujica a partir de la empresa Gas Sayago, una asociación entre UTE y Ancap, que según una auditoría dejó una pérdida al día de hoy del entorno de US$ 200 millones.



"Hay muchos hechos muy llamativos de todo lo ocurrido en torno a ese caso, y creemos que hay que ir a fondo porque en definitiva los afectados fueron todos los uruguayos", remarcó el cabildante



Aseguró también que el tratamiento judicial y un eventual análisis político de este asunto "van al mismo objetivo, pero transitan por caminos diferentes y a veces hay elementos que pueden surgir, responsabilidades políticas, que no necesariamente son temas de la Justicia y que sí pueden quedar bien claro en la comisión investigadora", aseguró.