Aduanas anunció más controles y "una mayor lupa" en los puntos de ingreso de argentinos 

Este jueves el director nacional de Aduanas, Enrique Canon, compareció ante la Comisión de Lucha contra el lavado de activos de la Cámara de Diputados, tras ser citado por el representante nacionalista Gustavo Penadés.



Tras culminar su declaración, Canon aseguró en rueda de prensa que basó su comparecencia en dos puntos. El primero en referencia a la Ruta del dinero K y las versiones de prensa, y el segundo acerca de cómo reforzar la frontera, especialmente la lindera con Argentina.

En base a este último punto, Canon anunció que se realizarán más controles y que se tomarán los puntos de ingreso especialmente de turistas argentinos "con una mayor lupa desde el punto de vista de la Dirección Nacional de Aduanas", expresó,



Respecto a los involucrados en la Ruta del dinero K, Canon habló particularmente de Ernesto Clarens, un financista argentino que tiene una casa de veraneo en Carmelo y que realizó decenas de viajes relámpago a Uruguay. Además es acusado de mover decenas de millones de dólares junto con Daniel Muñoz, exsecretario privado del expresidente argentino Néstor Kirchner.

Al respecto Canon leyó a los periodistas que lo escuchaban una parte del fallo del juez argentino Claudio Bonadio, que consta de 551 folios. En los dos apartados leídos por el director nacional de Aduanas, Clarens hace referencia al dinero que movió y desmiente haber realizado movimientos en Uruguay.



“Con relación a mis viajes a Uruguay, insisto en que es una mentira inaceptable (por ejemplo) cuando se difunde acerca del sentido de mis traslados, mi casa de fin de semana en Carmelo, en Uruguay, y el uso novelesco de lanchas rápidas para el traslado de sumas millonarias a ese lugar. Como ya dije se trata de traslados de esparcimiento a mi casa de Carmelo y precisamente por eso es que he mantenido esa costumbre hasta estos días”, indicó Clarens en su declaración.

Además, el financista expresó que Muñoz le indicó que "adentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate" se guardaba efectivo "en archivos metálicos".



"Muñoz me comentó que el dinero lo transportaban los días viernes en aviones oficiales que salían de Aeroparque del sector militar y aterrizaban en el aeropuerto de Río Gallegos o bien en El Calafate. El destino final del dinero siempre era El Calafate”, indicó Clarens y leyó Canon.



"Son declaraciones que a mí me eximen de comentarios. Habría ingresado, no habría ingresado, yo no defiendo a nadie, constato hechos", aseguró el director de Aduanas.