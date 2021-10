Adriana Peña sobre la polémica por cargo de su hermano: “Cometimos una grave equivocación”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exintendenta de Lavalleja, Adriana Peña, confesó este viernes que de las "equivocaciones más feas" que cometió fue aceptar el pedido que le hizo su sucesor, Mario García, de mantener hasta hace pocos días a su hermano al frente del área de seguridad laboral del departamento.

El caso se conoció luego de que un edil frenteamplista denunciara que el actual jefe de gobierno otorgó a su hermano una compensación por la suma de $ 72.300. Por este motivo, García fue llamado a sala este jueves, donde recibió varios cuestionamientos.

En diálogo con Desayunos Informales (Canal 12), Peña destacó este viernes: "Él nombró a su equipo de gobierno con su hermano, y me pidió a mi hermano", al mismo tiempo que contó detalles del acuerdo que hizo con García en la transición.

"Nunca estuvo en el acuerdo haber contratado al hermano y que quedara mi hermano. Lo que sí hicimos fue que él nombró personas para la transición. Todas estaban vinculadas al Estado desde la diputación, su hermano no. Él me pidió que lo contratara y lo hicimos. Después con el tiempo uno se da cuenta que cometimos una grave equivocación", dijo.



"Me pidió en la misma conversación, pero no una por otra, si podía conservar por lo menos por un tiempo a quien dirigía el área de seguridad laboral, que no tenía a quién poner, que era justamente mi hermano. También cometí esa equivocación", agregó Peña sobre una conversación que, dijo, ocurrió a un mes de la asunción de García, en plena transición.

Peña precisó que ella no contrató a su hermano para el cargo que ocupó en su administración, sino que "vino en comisión" desde ASSE. Sobre su renuncia posterior, dijo que fue porque "se salió a decir que había sido un canje de cargos".



Consultada sobre si su hermano podría haberse mantenido en el cargo si el caso no salía a luz, respondió: "Sí, si quería sí, y si el intendente quería, por supuesto". De todos modos, insistió: "No es verdad que hicimos un canje".



"Durante 10 años cometimos cientos de equivocaciones (...), esa fue una de las equivocaciones más feas que he cometido. Le pedí disculpas a la población de Lavalleja por el error cometido", dijo Peña sobre mantener a su hermano en la administración posterior.



Por otro lado, señaló que su agrupación -del mismo partido que su sucesor- no votó los cargos de confianza que definió García. "Fuimos los únicos del Partido Nacional que no lo hicimos", dijo, y confirmó que estos se "duplicaron", pasando de 13 a 26.



Sobre los cuestionamientos que hizo el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, sobre el nepotismo en las intendencias, Peña respondió: "Que es tradicional, sí, (pero) no solamente en las intendencias. Recuerden todos los casos del gobierno nacional que se dieron en el período pasado y en el otro. Creo que es algo que se va transitando a su desaparición".