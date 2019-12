Adrián Peña: “Trabajo para que Talvi sea el candidato para 2024”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es diputado colorado y será uno de los pilares del líder del Partido Colorado, Ernesto Talvi en el Senado, cuando el economista asuma como canciller de la República.



El coordinador de Ciudadanos, Adrián Peña recibió en su despacho del edificio anexo al Parlamento, a El País y conversó sobre el futuro del Partido Colorado que luego de 15 años vuelve a integrar el gobierno, sobre cómo quedó conformada la interna del partido y sobre las negociaciones de cara a la conformación del gabinete que encabezará el presidente electo, Luis Lacalle Pou.

-¿En qué situación queda el Partido Colorado tras las elecciones nacionales?



-Al partido lo encuentro bien. Si uno lo ve en perspectiva, el partido mantiene la elección de hace cinco años.



-¿Cómo es hoy el relacionamiento de Ciudadanos con los otros sectores, Batllistas Unidos y la Tercera Vía?



-Yo lo veo bien. Hoy estamos trabajando en coordinación con Batllistas Unidos, los dos sectores explican el 90% del partido, el nuestro más ese sublema. También tenemos diálogo permanente con (Gustavo) Zubía, la idea es poder incluirlo en todo lo que podamos.

-Hoy parecen coexistir dos liderazgos muy claros en el Partido Colorado, por un lado el de Julio María Sanguinetti desde la secretaría general y por otro el del propio Talvi. ¿Quién es el interlocutor con el presidente electo?



-El interlocutor entre Lacalle y el Partido Colorado es Ernesto Talvi. Es el líder del partido y el líder político, Talvi parado en su mayoría dentro del partido le ofrece a Sanguinetti la secretaría general y digamos un liderazgo institucional entre comillas. Sanguinetti será el secretario general honrando ese compromiso, pero la mayoría es nuestra, o sea, somos nosotros los que les vamos a dar la mayoría para actuar. Entonces es un equilibrio interesante.

-Usted se queda en el Senado. ¿Cuáles serán las prioridades legislativas del partido?



-Bueno, las prioridades están marcadas. Yo me quedo en el Senado, como se ha ido dando todo el proceso. No ha estado claro al comienzo, ahora con Ernesto en la Cancillería, no hay duda de que me quedo acá. Además, quiero estar muy cerca de los diputados nuestros: son ocho, y seis son nuevos.



-¿Por dónde pasará el énfasis del trabajo legislativo?



-Las prioridades son las que tuvimos en la campaña. (Robert) Silva con las reformas que va a encabezar desde el Codicen, el agro con la apuesta al país productivo que fue una de las cosas de Talvi durante toda la campaña, “nuestro petróleo es el campo”, y la inserción internacional que era otra de las banderas. Y bueno, allí también vamos a estar.

-¿Costó definir que el líder del partido Ernesto Talvi ocupe un cargo en el gabinete?



-Esta decisión tiene sus pros y sus contras. En definitiva, lo que primó es que él va a estar donde sienta que pueda aportar más.



-¿La meta cuál es, que cumpla todo el período de gobierno o que se baje para ir por una eventual candidatura hacia 2024?



-Lo primero más importante es que él está dando una señal, que él en persona integra el gobierno. Luego, habrá que ver, yo creo que tendrá que ver mucho con la consecución de los objetivos que se ponga.



-¿Pero ya es claro que en 2024 tiene ganas de ser candidato de nuevo?



-Bueno, no le pregunté pero yo estoy trabajando para eso, yo trabajo para que sea el candidato a 2024.

Ernesto Talvi fuera de la Casa del Partido Colorado. Foto: Fernando Ponzetto.

-¿Y no se puede llegar a desgastar su figura siendo canciller de la República, con todo lo que ello implica?



-Las figuras se pueden desgastar siempre. También se pueden desgastar en el Senado, dando pelea por esas cosas, en fin, creo que ese riesgo siempre está en cualquier figura política. Puede esto, si las cosas salen como aspiramos y por lo que vamos a trabajar, ser un plus que le dé fortaleza a su imagen.

-¿Cómo visualiza el proceso de negociación de cargos en el gabinete de la coalición?



-Todavía está sin cerrarse todo. Entonces hay que ver cómo termina el cuadro final. Desde el comienzo fueron tres ministerios, si vamos a los números te da tres.



-¿Cuándo reciben el proyecto de ley de urgente consideración?



-Hoy anduve preguntando, todavía no ha llegado.



-¿En qué etapa está?



-La etapa que se conoce públicamente. Que está a revisión interna del Partido Nacional. En algún momento va a llegar el documento y lo iremos analizando artículo por artículo. No hay nada, no podemos rechazar nada sin saber qué trae.

-¿Están dispuestos a llevarle al Partido Nacional propuestas que no estuvieron contempladas en el acuerdo ‘Compromiso por el país’?



-La base se supone que es el acuerdo. Si aparecen cosas que no están en el acuerdo, hay que estudiarlas. El compromiso de los actores de la coalición, el mínimo denominador común, es ese acuerdo de todos los partidos.