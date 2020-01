Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador electo y exsecretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, admitió que no se puede descartar el incremento de impuestos. Hablando en el programa “Quién es quién” de Diamante FM, dijo que integra el partido de la “responsabilidad”.

“Yo votaré todo lo que sea necesario para ordenar el país. En un colorado lo primero es la responsabilidad. Muchas veces tuvimos que tomar decisiones que no eran las más simpáticas, pero en el largo plazo le dieron al país mejoras sustantivas”, afirmó el legislador.



También confirmó que el gobierno electo se verá obligado a subir las tarifas porque no lo hizo el Frente Amplio a principios de enero. “Se prometió en campaña una rebaja de tarifas, pero no para cuando se ingresara el 1° de marzo”, dijo.

Crisis en Venezuela.

Peña también se refirió a la situación política de Venezuela. Recordó que tiempo atrás estuvo en territorio venezolano para conocer de cerca la realidad social del país. Se mostró partidario de tomar medidas diplomáticas que afecten al régimen. Advirtió que “hay que hacerle sentir el rigor al dictador Nicolás Maduro”.



En esa línea se le preguntó si estaba dispuesto a votar la salida de un contingente militar uruguayo a una misión de paz en Venezuela a pedido de las Naciones Unidas. Peña respondió de manera afirmativa, pero aclaró que “la idea es que no haya intervención y que sean los venezolanos los que resuelvan este problema”.

“Si se dieran circunstancias gravísimas que requirieran la presencia de la ONU, Uruguay siempre ha participado de esas misiones”, aseguró el senador.



Por otro lado, Peña señaló que se deberá aguardar el resultado final de las auditorías en el Estado para ver cómo se sigue las investigaciones por los vínculos comerciales y políticos entre Uruguay y Venezuela.