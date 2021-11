Se desató una polémica en torno a la posibilidad de volver a adelantar la hora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Adelantar el reloj una hora en verano volvió a estar sobre la mesa después de que el ministro de Turismo, Tabaré Viera, anunciara ayer jueves que se hará un estudio "para ver qué le conviene al sector turístico". Las declaraciones fueron en una entrevista en el programa Quién es quién (Canal 5) y luego recogidas por el portal de medios públicos.

"Personalmente me gusta el cambio de hora, porque me gustan los días más largos, pero hay sectores que dicen que eso les afecta negativamente. Por lo tanto, vamos a hacer un relevamiento para tomar una decisión", indicó.



Tras las declaraciones de Viera, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, dijo este viernes que en otras oportunidades el "impacto no fue muy significativo desde el punto de vista del consumo energético".



"Estamos a los que se defina. No es un hecho que modifique o impacte en nuestro consumo. Se desplazará a otros horarios, sobre todo" al tener las tarifas inteligentes, indicó a 970 Noticias Primera Edición (Radio Universal).



Por otra parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), Francisco Rodríguez, comentó a Radio Montecarlo que para el sector gastronómico es "perjudicial y provoca pérdidas de fuentes de trabajo". Asimismo, "obliga casi a perder un turno" en los comercios.



Además, recordó que en el pasado la Cámara de Turismo fue la que impulsó que se dejara de cambiar la hora en verano.



Quien también habló del tema fue el intendente de Maldonado, Enrique Antía. En diálogo con Monte Carlo afirmó que "una hora más o una menos" en el departamento "no cambia la movida". A su vez, aclaró que no tiene una "opinión clara" de si beneficia o no.