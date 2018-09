Acusaron al director del IMPO de amenazas

Una supuesta acusación del director de Imprentas y Publicaciones Oficiales (IMPO) Gonzalo Reboledo al senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera por haber propuesto una redistribución de fondos en el marco de la Rendición de Cuentas 2017, causó revuelo en el Senado y enfrentó además al legislador oficialista con el nacionalista Luis Alberto Heber, que divulgó la situación ayer a media tarde en el plenario.

Según contó Heber durante la discusión del articulado del proyecto de Rendición de Cuentas, integrantes del sindicato de IMPO se reunieron con él en la tarde del lunes 24 en su despacho mientras el Senado debatía, y acusaron a Reboledo de realizar "amenazas" de que iban a "quedar en la calle" por el artículo propuesto por el senador oficialista Carrera.

Al promover el aditivo ante sus colegas, Carrera explicó que el lunes 24 también estuvieron reunidos con él los funcionarios del IMPO en el Parlamento "preocupados por si este tema pudiera afectar las rentas de la institución y los puestos de trabajo". "Les explicamos que con este aditivo lo que queríamos era poder reasignar algunos recursos y les dimos tranquilidad a esos funcionarios", agregó.

Barbaridad.

Heber anunció entonces el apoyo a la propuesta de Carrera, pero admitió que le causó "sorpresa" la situación que se dio entre los funcionarios del IMPO y su director Reboledo, según como se la contaron los integrantes del sindicato.

"Cuando me reuní con los funcionarios me dijeron que el director había dicho que a causa de esta reasignación de recursos iban a quedar todos en la calle, amenazando además a los trabajadores con que les iban a bajar el sueldo", explicó Heber en sala. Reboledo fue hasta hace poco el secretario político del presidente del Frente Amplio Javier Miranda.

"No sé si hay otros enfrentamientos en la interna del Frente Amplio porque los funcionarios me contaron que él (Reboledo) habló en contra del senador Carrera, que es quien propuso el cambio de dirección de los recursos. No sé si hay otro tipo de interna en el Frente. Esas amenazas e incertidumbre sobre los funcionarios no pueden existir. Nosotros les dijimos que nunca iban a quedar en la calle. Los funcionarios no son culpables de esta situación. Reboledo no debió llegar a ese extremo si se quedaba sin algunos recursos", agregó Heber.

"Un jerarca les dice a los funcionarios que los van a echar. Es una barbaridad. No se puede jugar con la necesidad de la gente", insistió Heber.

En duda.

Buscando poner paños fríos, luego la nacionalista Carol Aviaga destacó la función del IMPO donde "cada ciudadano puede consultar sobre la legislación vigente".

Carrera puso en duda las expresiones de Heber.

"No sé si esas palabras son como dice el senador Heber. Si fueron así esas palabras del sociólogo Reboledo no nos representan. La intención única que tuvimos al presentar este ar- tículo es que hay ciertos organismos estatales que no tienen capacidad contributiva, administración central y 220, no se les cobra. Esa fue la intención. Con esto no queríamos perjudicar a los empleados. Y si Reboledo lo dijo de esa manera no nos representa", dijo Carrera.

Finalmente el artículo sustitutivo se votó por unanimidad.

El artículo sustitutivo de Carrera que modificó el 319 proveniente de la Cámara de Diputados, establece que las publicaciones normativas preceptivas que provengan de organismos de la administración central tendrán carácter gratuito. Esto fue interpretado por los funcionarios como que el organismo no recaudaría y ellos se verían afectados.

El artículo referido que suscitó la discusión corresponde al capítulo Rentas a Reaplicar y reúne un total de $ 10 millo-nes procedentes de varios organismos.

Los destinatarios son el Poder Judicial ("Prestación de Servicios de Justicia") para distintas tareas de capacitación de funcionarios y jerarcas con vistas a la implementación del Código del Proceso Penal (CPP) en lo que tiene que ver con la ley de violencia basada en género. Asimismo se destina otra partida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).