Acusan a diputada del FA de violar reglamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados discutía ayer un proyecto de minuta de comunicación que plantea exonerar de tributos y tarifas “a los inmuebles declarados sitios de memoria histórica”, cuando el diputado blanco Álvaro Viviano acusó a la legisladora frenteamplista Verónica Mato -a cargo de la iniciativa- de violar el reglamento de la cámara.

La diputada de la oposición se había referido específicamente a la situación del memorial de La Tablada, y destacado especialmente las tareas de mantenimiento que se han hecho en el excentro de detención clandestino que funcionó en la dictadura. Fue entonces que Viviano pidió la palabra para decir que “hay vínculos familiares de la diputada con la gestión de la institución a cargo del proyecto, del grupo Cometa. Y eso, a la luz del reglamento, no sé si no está en clara contravención” con la normativa, agregó.



El artículo 104 del reglamento de Diputados prohíbe a los legisladores “gestionar ante la cámara asunto particular alguno, bien sea en el carácter de apoderado, de abogado u otro cualquiera”. Y ordena, además, “declarar ante la cámara o la comisión que integre, toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere”.

En diálogo con El País, Viviano dijo que su intervención fue con el objetivo de “verificar” que se daba esta situación en el caso de Mato, cuya madre, dijo, tiene participación directa en el proyecto de mantenimiento del memorial.



En respuesta, Mato dijo ayer a El País que la intervención de Viviano fue “terrible”. “Me sentí muy mal, fue un acto de violencia hacia mí y a mi historia”, dijo en referencia a su padre, desaparecido en la dictadura.



Sobre el punto del reglamento, respondió que esa regulación se refiere a “otro tipo de intereses”.