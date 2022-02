Acusaciones cruzadas de mentiras marcan la campaña de cara al referéndum por la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La primera parte de la campaña del oficialismo ha tenido una idea común que se repitió en todos los actos: “el Frente Amplio miente”. Legisladores y autoridades de gobierno insisten desde hace semanas en que la oposición lleva adelante una “campaña de desinformación” de cara al referéndum del 27 de marzo, en el que se pondrán a consideración de la ciudadanía 135 artículos de la LUC.

Esta semana diferentes actores frenteamplistas decidieron salir públicamente a remarcar que es al revés, y que los que mienten en esta campaña son los blancos y colorados. “Defienden la LUC tratándote de mentiroso. ¡Por favor! Hace dos días que la leyeron, votaron a tapa cerrada en la comisión y en la cámara. No necesito que me lo cuenten, lo vi. ¡Vergüenza ajena me dan!”, escribió en la red social Twitter la dirigente comunista Verónica Mato.



Igual que ella, otros dirigentes frenteamplistas salieron al cruce del oficialismo a 40 días de la consulta popular. El senador del MPP, Alejandro Sánchez, dijo a El País que en realidad los comentarios de Beatriz Argimón, una de las que advirtió sobre una supuesta campaña de desinformación, y los de otros dirigentes blancos, debe ser visto como “una autocrítica”.



“Si hablan de supuestas mentiras de los frenteamplistas, imagino que la vicepresidenta está criticando al ministro del Interior (Luis Alberto Heber) que dijo que si seguía la LUC iban a tener que abrir las puertas de las cárceles. O se lo estará diciendo al secretario de la Presidencia (Álvaro Delgado) que se equivocó cuando habló de artículos que no están en esta consulta ciudadana, como los de las adopciones. Le hablará al ministro de Educación (Pablo Da Silveira) que dice que si gana el ‘Sí’ volveríamos a las instituciones de la sovietización. Hay que recordar que ya se terminó la Unión Soviética. O al senador Sergio Botana, que dijo que no se iba a poder caminar por la calle”, declaró el legislador del Frente Amplio.

Sánchez consideró, además, que es falso que se trate de un plebiscito contra el gobierno. Y advirtió que no hay intenciones de quitarles el derecho a gobernar a los que se lo ganaron en las urnas en noviembre de 2019. En este sentido, dijo que “esa es otra falsedad que colocaron el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, y el ministro de Defensa, Javier García”.



“El gobierno se siente cómodo instalando el discurso de que esto es una campaña de mentiras contra un gobierno para ponerle palos en la rueda. No tiene nada que ver, es un mecanismo democrático. Después de que gane el ‘Sí’ la ley seguirá vigente, porque acá se derogan solo 135 artículos. Y los jerarcas seguirán siendo los mismos, con el derecho de trabajar como antes”, remarcó el senador del MPP.



Uno de los puntos más polémicos de la campaña son los artículos que tienen que ver con el precio del combustible, los que el Frente Amplio sí acompañó en el Parlamento.



“Lo primero es recordar que el gobierno hizo campaña diciendo que, si ganaban, los combustibles iban a bajar. Eso no está pasando”, dijo Sánchez. Y agregó: “El presidente Lacalle Pou remarcó que pudo ahorrar US$ 600 millones -cosa que nosotros criticamos por estar en pandemia-, pero si eso ocurrió, ¿por qué no cumple con su compromiso electoral?”.

El senador del Frente señaló que “nunca antes” en 12 meses los combustibles aumentaron más de un 30%, y dijo que eso es producto de los mecanismos establecidos en la LUC referidos a la fijación de precios.



“Perdimos el dique de contención que teníamos con Ancap, que soportaba los vaivenes de los aumentos del precio del petróleo internacional. Ahora si el petróleo sube, los costos lo van a sufrir las familias uruguayas”.



En cuando a la seguridad pública, para el Frente es falso que los delitos hayan podido bajar gracias a la LUC. Sánchez recordó que ya habían comenzado a bajar previo a entrada en vigencia de la ley.



“No estamos discutiendo todo el capítulo de seguridad. Solo discutimos 33 artículos. Es falso asignarle a 33 artículos todo el resultado de la seguridad”, dijo Sánchez.