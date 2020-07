Acuerdo salarial: PIT recordó negociación de 2002 y Cámaras dijeron que "se salió de un problema"

Trabajadores y empresarios pusieron este mediodía la firma en el acta con la pauta para el llamado período puente de la negociación salarial. Pero nadie se fue contento. Sí conforme con lo firmado porque entienden que es lo máximo a lo que se pudo llegar. El PIT-CNT sostiene que se da una situación "inaudita y compleja" similar a la "del 2002, porque la negociación del 2002 implicó discutir jornadas de trabajo muchas más cortas para que los trabajadores quedaran en su lugar de trabajo". Los empresarios a su vez consideran que "se salió de un problema", pero al consultarlos sobre si garantizan los puestos de trabajo la respuesta fue unánime: "No".

Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, dijo que se privilegió el empleo sobre los aumentos salariales aunque dejó en claro que no le gusta perder poder de compra tras la oficialización del acta, donde se informó un ajuste en los salarios que irá entre 2% y 4%. "A ningún dirigente sindical le gusta admitir que va a haber caída del salario real, porque pelea para todo lo contrario", expresó y agregó que se trató de una "larga", "tensa" y "dolorosa" negociación.

"Se está discutiendo la vida de la gente", expresó Pereira durante la conferencia de prensa de la que también participaron el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el subsecretario de la misma cartera, Mario Arizti y autoridades de las cámaras de Industria y Comercio.

Por otra parte, consultados sobre si se garantizan los puestos de trabajo, tanto el presidente de la Cámara de Industrias Gabriel Murara, como el presidente de la Cámara de Comercio Julio César Lestido dijeron que no.

Respecto al seguro de paro, Pereira dijo que hubo "mucha negociación" para la prórroga del seguro de paro total "para que ningún trabajador al cuarto mes pierda el trabajo si hay acuerdo". Además consideró "muy útil" la herramienta del seguro parcial, especialmente para aquellas empresas que "no pueden culminar toda la jornada laboral"

También destacó que es necesario "tratar de construir la mayor cantidad de puestos de trabajo en el menor tiempo posible" y expresó que en esta situación de crisis generada por la emergencia sanitaria, la prioridad para el movimiento sindical es "el trabajo y empleo".

El presidente de la Cámara de Industrias dijo, por su parte, que lo que buscan con este acuerdo es "salir de un problema" que tenían "con la convocatoria del Consejo de Salarios, posponiendo un Consejo que ya venía". Al respecto, indicó que hay empresas que trabajan "a un ritmo mucho menor de lo que lo hacían seis meses atrás y la recuperación viene lenta".



Sobre este punto, agregó que son "muy importantes las prórrogas que está dando el Poder Ejecutivo a los seguros de paro", y con respecto a los despidos dijo que "no es el ánimo" así como que "en muchos casos no se pueden pagar".



Lestido agregó que el acuerdo alcanzado "marca un hito para el sector empresarial", porque se está "viviendo una situación muy especial" y que "con todos" se comprometieron a buscar una solución. En ese sentido, dijo que están "conformes con lo acordado".

La pauta salarial

La pauta del gobierno para el período puente indica que los trabajadores cobrarán en enero de 2021 un ajuste nominal del 3% con opción de diferirlo a abril si hay afectación del empleo. El ajuste será de 4% para los salarios más sumergidos.



El 30 de junio de 2021 habrá un ajuste de correctivo por inflación con reducción por la caída del PIB en 2020.



"Ese espíritu de diálogo ha estado presente en las delegaciones de trabajadores y empleadores y eso nos alegra enormemente", valoró Mieres.



El ministro dijo: "Hemos puesto por delante la importancia de encontrar un camino en un momento particular" y que "con este desenlace el Uruguay está dando un nuevo ejemplo de cómo estamos trabajando frente a una situación de emergencia sanitaria".

MÁS

Puntos acordados

1. Plazo de un año para aquellos acuerdos cuyo vencimiento se produce entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2020.



2. Aumento nominal fijo de 3% a partir del primer día del séptimo mes de producido el vencimiento dentro del período referido anteriormente (30 de junio a 31 de diciembre de 2020), salvo para aquellos sectores que a noviembre de 2020 registren un número de cotizantes igual o inferior al 90% de los cotizantes registrados en noviembre de 2019 (es decir, con la caída de empleo/cotizantes igual o superior al 10% interanual), que aplicarán el aumento nominal a partir del primer día del décimo mes.

Ejemplos:



a) Si el acuerdo venció el 30 de junio de 2020, el aumento regirá a partir del 1ero de enero de 2021, salvo que se trate de un sector afectado, que lo aplicará a partir del 1ero de abril de 2021.



b) Si el acuerdo venció el 30 de setiembre de 2020, el aumento regirá a partir del 1ero de abril de 2021, salvo que se trate de un sector afectado, que lo aplicará a partir del 1ero de julio de 2021



c) Si el acuerdo venció el 31 de diciembre de 2020, el aumento regirá a partir del 1ero de julio de 2021, salvo que se trate de un sector afectado, que lo aplicará a partir del 1ero de octubre de 2021.



3. En todos los casos , aquellos trabajadores con salarios nominales iguales o inferiores a $ 22.595 (5BPC al 1ero de enero de 2020) recibirán , en la oportunidad que corresponda, un aumento adicional de 1% que no se descontará del correctivo final

4. Correctivo final: se propone un correctivo nominal equivalente a la inflación del año móvil que en cada caso corresponda, descontando el aumento salarial otorgado en el período y también descontando la caída del PBI en el año 2020.



5. La pérdida del poder adquisitivo del salario, verificada al finalizar la 8° ronda, será recuperada en posteriores negociaciones, en la medida en que las condiciones de crecimiento lo permitan. El salario real perdido comenzará a recuperarse a partir del 1° de enero de 2020 si la evolución del PBI del año 2021 indica crecimiento.

6. Los sectores Construcción Salud y Transporte de pasajeros se considerarán en forma independiente.



7. El gobierno propone iniciar de forma inmediata un diálogo social tripartito por el empleo, la sustentabilidad de las empresas y el trabajo de calidad.

8. El gobierno seguirá impulsando medidas de incentivo para la recuperación de puestos de trabajo. En este sentido aprobará:



a) La extensión del seguro de desempleo parcial hasta el 30 de setiembre de 2020. Asimismo debe considerarse que el instrumento del seguro por desempleo resulta una herramienta hábil para hacer frente al contexto actual.



b) El otorgamiento de una partida fija de $ 5.000 mensuales durante tres meses por cada trabajador que reincorpore al seguro de paro total, así como en el caso de aquellas empresas que no tengan trabajadores en seguro de paro, por cada nuevo trabajador que contraten, tomando como referencia la nómina de trabajadores que mantenían al 31 de mayo de 2020. Este beneficio será reglamentado oportunamente.