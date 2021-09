Acuerdo portuario y fuga de recluso: los dos frentes abiertos del ministro Heber

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Con la renuncia del colorado Germán Cardoso, el ministro Luis Alberto Heber quedó en soledad como el miembro del gabinete más cuestionado en este momento por el Frente Amplio. Las críticas son por partida doble y en ambas cámaras parlamentarias. Es que haber asumido en forma interina la titularidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para defender el acuerdo en el puerto durante la interpelación del 18 de agosto le implicó la apertura de un frente con la oposición, que se suma al que tiene como actual ministro del Interior.

Heber enfrenta, así, una moción de censura que se discutirá hoy en el Senado -y que es a su vez la primera resolución de este calibre que promueve el Frente contra el actual gobierno- y la decisión de los diputados de la coalición de izquierda de convocarlo en régimen de comisión general para que explique por qué dio distintas versiones sobre la fuga y la recaptura del narcotraficante Hugo Pereira.



Esta situación política ya es de por sí excepcional, porque no se recuerda otro caso de un ministro cuestionado por su actuación en dos carteras. Pero es, también, por la moción que promueve el Frente en la Cámara Alta, un caso “verdaderamente atípico” desde el punto de vista constitucional, como explicó a El País el constitucionalista Martín Risso. “La Constitución -dijo el jurista- parte de la base de que cuando se pide la censura a un ministro es por actos que realizó el ministro al momento en que se presenta la censura”, lo que no ocurre en este caso, ya que los senadores frenteamplistas exigen la renuncia de Heber por un acuerdo que se firmó el 25 de febrero, y el interpelado es ministro del Interior desde el 24 de mayo, tras la muerte de Jorge Larrañaga.

La discusión.

En la coalición de gobierno están a la expectativa de qué “tono” usará el Frente Amplio para argumentar el pedido de renuncia del secretario de Estado, en una sesión en la que solicitarán la palabra varios legisladores -si no todos. Se espera larga discusión, aunque no tan maratónica como la interpelación del 18 de agosto. “Estamos esperando a ver con qué vienen. Vamos a ver qué dicen y cómo lo dicen”, dijo a El País el senador blanco Jorge Gandini, que de todos modos espera que la oposición “reitere” la mayoría de los argumentos ya empleados en el llamado a sala.

El frenteamplista Charles Carrera, quien fue el miembro interpelante, resume que “Heber tiene que renunciar porque el acto -la firma con Katoen Natie- causó un perjuicio al país, la economía y su gente”. El acuerdo con la empresa, por el cual se extendió por 50 años la concesión de la terminal especializada de contenedores (TCP), es cuestionado por establecer -según sostienen- un “monopolio” en la operativa portuaria que es ilegal e inconstitucional, y además a favor de una multinacional, como lo es la firma belga. “No podemos convalidar de ninguna manera un acto violatorio de todo el ordenamiento jurídico, que entrega la soberanía y la definición de la política portuaria a una multinacional”, agregó Carrera



El paso siguiente, tal como fue adelantado, será la presentación de una denuncia penal.

La coalición de gobierno cerrará filas en contra de la moción, como es natural, pero los discursos de los senadores pueden no traducirse en una defensa en bloque, ya que al menos los legisladores de Cabildo Abierto tienen intenciones de hacer valer las “críticas al contrato” que ya manifestaron en la interpelación, y que de hecho les permitió lograr que el Ejecutivo acordara en estos días con la firma una cláusula no prevista en el contrato original. “No queremos tener una postura idéntica a la del Partido Nacional”, dijo un legislador cabildante.



Los colorados, en tanto, entienden que se trata “de un segundo tiempo casi innecesario” de la interpelación

Las contradicciones.

Las preguntas que harán los diputados del FA cuando Heber comparezca para brindar la versión oficial de la fuga del narcotraficante Pereira del ex Comcar, girarán en torno a las “contradicciones” sobre lo ocurrido, sostuvo en rueda de prensa el diputado Daniel Caggiani, quien adelantó que también preguntarán al ministro acerca de “denuncias de abuso policial” en distintos puntos del país.



Pero el foco estará en por qué Heber no dio de entrada una versión consistente sobre lo ocurrido. “Estamos preocupados acerca de qué le están haciendo decir algunas autoridades policiales”, concluyó.

La paradoja constitucional de la censura al ministro de Transporte

El artículo 147 de la Constitución habilita a cualquiera de las cámaras a “juzgar la gestión de los ministros de Estado”, y por la “mayoría de (los) presentes” puede determinar que la resolución sea debatida en la Asamblea General. El siguiente artículo define que la “desaprobación podrá ser individual, plural o colectiva”, en el sentido de que la moción puede ir contra un ministro, más de uno o “la mayoría del Consejo de Ministros”. De todas estas opciones, el Frente Amplio resolvió ir por la primera, ya que Luis Alberto Heber fue el “ministro negociador” del acuerdo cuestionado.



Sin embargo, tal como advirtió a El País el constitucionalista Martín Risso, en el hipotético caso de que el Frente Amplio alcanzara los votos -que por sí solos no tiene- “a Heber no lo pueden censurar”. El catedrático comparó esta situación con la de cualquier ministro que renuncia antes de que le promuevan este recurso. “Heber ya no es ministro de Transporte, por lo que no lo pueden censurar por actos cometidos como ministro de Transporte”, remarcó Risso, para quien la única opción formal de intentar la remoción de Heber es pedir su renuncia como lo que es hoy, ministro del Interior.