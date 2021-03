Acuerdo de Lacalle Pou y Cosse por la UAM; secretaria general volverá a su cargo

Adriana Zumarán, la secretaria general designada por el Poder Ejecutivo en la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM), volverá a su cargo después de retirarse por no haber sido integrada. El diferendo, que enfrentó nuevamente a la intendencia con el gobierno, fue solucionado directamente por el presidente Luis Lacalle Pou y la jefa comunal Carolina Cosse.

Zumarán elevó el pasado miércoles una carta al mandatario, donde advertía que el directorio transitorio de la UAM (nombrado por Cosse) no le dio acceso a información para que trabajara en el organismo. Antes de irse adelantó que volvería a sus funciones cuando se le diera una integración real y “no como florero”.

Según lo acordado ayer entre Lacalle Pou y Cosse, se convocará a elecciones para que quede integrado todo el nuevo directorio, incluidas las gremiales, en el mes de mayo. “Quedó todo solucionado”, expresó el presidente en declaraciones a la prensa, luego de participar de la inauguración de una chacra lindera al Penal de Libertad.

“Cuando se complete la conformación, calculo que va a ser inmediato porque todos queremos que se resuelva rápido. Adriana Zumarán, representante del gobierno en la UAM, va a volver”, aseguró Lacalle Pou.



El presidente y Cosse firmaron cartas dirigidas a las diferentes cámaras -que deben integrarse a la UAM- para que designen a sus representantes “con la mayor celeridad posible”, para cumplir el objetivo de empezar a trabajar en mayo.

Desde la coalición de gobierno, varios legisladores manifestaron su malestar ante el incumplimiento de un acuerdo que se había realizado en el Parlamento, para que el cargo de la secretaría general de la UAM estuviera en manos del Ejecutivo. En esos términos se expresaron tanto los senadores nacionalistas Jorge Gandini y Sergio Botana, como el diputado colorado Juan Moreno (Ciudadanos).



Contradicción.

El pasado martes, el directorio de la UAM concurrió a la Comisión de Ganadería citado por el diputado colorado Moreno. No asistió a la reunión la secretaria general designada por el Ejecutivo y en varias ocasiones se indagó por parte de la coalición las condiciones de su participación en el nuevo organismo.



El presidente de la UAM, Daniel Garín, aseguró que la secretaria general había sido integrada a sus funciones. Según la versión taquigráfica, a la que tuvo acceso El País, Garín indicó que Zumarán ya había asumido, pero se tenían “dudas” acerca de si con su sola designación se iniciaban sus funciones. “Pedimos el asesoramiento jurídico para saber qué significa estar designada y cómo eso se condice con integrar formalmente el ámbito para el que fue designada”, explicó.

Garín señaló como ejemplo que cuando un presidente de la República es electo “no puede ser presidente de la República en ejercicio hasta que no toma posesión del cargo”.



De todos modos, ante la consulta de los legisladores, Garín aseguró que desde que Zumarán fue designada, “se la integró al funcionamiento cotidiano”. En ese marco aseguró que “tiene una oficina equipada en el edificio de administración de la UAM y ha sido invitada para participar de los ámbitos que son importantes”.



Por su parte, Moreno dijo a El País que le llamó la atención que las autoridades actuales de la UAM “descaradamente mintieran” en el Parlamento. “Invitamos al directorio de la UAM a la Comisión de Ganadería y la secretaria general no fue notificada”, señaló en alusión a las declaraciones efectuadas por Garín.

Junta no quiso abrir el debate

La bancada de la coalición en la Junta Departamental en Montevideo quiso abrir un debate sobre “la situación que vienen padeciendo distintas mujeres en ámbitos de poder y trabajo”, tratando particularmente el caso de Adriana Zumarán.



En la moción de declaración, que no fue aprobada por no contar con los votos del Frente Amplio, se solicitaba “la defensa de los derechos de mujeres sin exclusión de ningún tipo”. La edila nacionalista Adriana Balcárcel lamentó en su cuenta de Twitter que el Frente Amplio no permitiera abrir el debate sobre el tema en la Junta.