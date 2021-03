En acuerdo con Lacalle Pou, Alfie renuncia a beneficios tributarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), comandado por Azucena Arbeleche, accedió a otorgar beneficios tributarios a una empresa del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, quien realizó esa solicitud cuando aún estaba dedicado exclusivamente a la actividad privada, durante el gobierno pasado del Frente Amplio.

La resolución del MEF, fechada el 11 de febrero, tomó estado público ayer en la tarde. Sin embargo, horas después -y tras la intervención del presidente Lacalle-, Alfie comunicó a los medios de prensa que desistía de utilizar el beneficio solicitado.

“De común acuerdo con el presidente de la República he decidido renunciar a los beneficios tributarios”, indicó el jerarca en un breve texto que difundió anoche. Y agregó: “Entre mediados y fines de 2019 realicé una inversión en mi estudio profesional y en diciembre de ese año, dentro de la ley y al amparo de un decreto del año 2007, como es usual y cualquiera puede hacerlo, presenté el proyecto para obtener los beneficios generales de la ley”.



La solicitud se enmarca en la Ley de Promoción de Inversiones (N° 16.906). “Resoluciones similares son comunes y se enmarcan dentro de las normas que nos rigen”, escribió Alfie, e indicó que si bien entregó el proyecto para su estudio profesional en 2019, la aprobación de parte de la comisión asesora llegó este año, cuando desempeña un cargo en el gobierno.

En la resolución se especifica que el proyecto presentado por la empresa “Isaac Alfie Stochek” tiene como objetivo “la inversión en equipamiento por instalación en nuevo local”. Según el documento del MEF, la empresa “se compromete a generar el indicador: generación de empleo”. El proyecto tiene una “inversión en equipamiento por instalación en nuevo local por un monto de UI 138.351”, lo que equivale a unos $ 671.569.

Antes de conocerse la decisión de Alfie de desistir del beneficio, fuentes de ministerio dijeron a El País que la solicitud “se encuentra dentro de la normativa vigente, diligenciándose por los canales habituales de todos los trámites presentados ante la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones)”.



Esta comisión interministerial basa su resolución, según dijeron las fuentes, en una matriz de indicadores objetivos que se aplica analizando cada caso. “El ministerio no puede negar una solicitud de esta naturaleza que cumple con todos los requisitos legales, por lo que no podía obrar de otra forma”, agregaron.



A su vez, destacaron que la solicitud fue presentada por Alfie en el período anterior.

Antecesor en la OPP.

El exdirector de la OPP, Álvaro García, dijo que estaba al tanto del pedido de exoneración de Alfie.



“Yo vi el documento. Creo que la solicitud es de 2018 o 2019. No creo que sea nada ilegal, pero me parece que por lo menos la actitud que yo hubiera tomado -o mejor dicho, que tomé cuando tuve que cumplir una función pública- fue de total separación de cualquier beneficio del Estado. Si estoy en esa situación (en la de Alfie) y después paso a ser director de la OPP, renuncio al beneficio”, declaró García consultado por El País.



Para él, en este episodio entran en juego asuntos éticos y morales. “Siempre que estuve en la faz pública traté de trabajar exclusivamente en la faz pública, y no hacer absolutamente nada por afuera. Lo único que hice fue docencia estando en la Corporación (Nacional para el Desarrollo), un año, pero después nada más. Siempre tuve claro que hay que separar bien las cosas.”, agregó el dirigente del Frente Amplio.

El País contactó a otros dirigentes del Frente Amplio que tuvieron participación en la conducción económica y prefirieron no opinar. Sí coincidieron en que solicitudes como la realizada por Alfie eran habituales, y que no se está en un escenario de ilegalidad. Entienden que solo cabe analizar los asuntos éticos y morales.