"No estoy de acuerdo con que se contraponga Colonización con asentamientos”, dijo Manini

El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo este martes que no está de acuerdo en que se “contraponga” la colonización y la regularización de asentamientos, ni que se diga “es una cosa o la otra”, porque cree "que son dos problemas muy serios que hay que atenderlos los dos”, sostuvo en diálogo con Las Cosas en su Sitio (Radio Sarandí).

La financiación para regularizar asentamientos es el tema que más ha dividido al oficialismo en las últimas semanas, ya que aún no logran definir de dónde se extraerán los recursos para poder regularizarlos. Una de las opciones es traspasar recursos del Instituto Nacional de Colonización (INC) como se plantea en la Rendición de Cuentas, pero esa opción aún no termina de convencer a alguno de los legisladores.



La otra, propuesta por Cabildo Abierto, consiste en usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que se han otorgado al país por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el fideicomiso de asentamientos y no tener la necesidad de tocar los fondos del INC.

Pero esta última opción no tuvo el visto bueno por parte del gobierno. Sin embargo, Manini dijo que "hasta hoy” no le “convencieron ninguna de las respuestas que dieron los economistas, por más titulo que tengan”. Explicó también que el presidente Luis Lacalle Pou “dice que sus asesores le dicen que no es viable”, y agregó: “Creo que se está equivocando". “Yo quiero buscar argumentos” de “por qué no lo van a usar”, dijo Manini Ríos.



Además manifestó: "No estoy de acuerdo con que se contraponga Colonización con asentamientos. Que se diga es una cosa o la otra; si no sale de aquí no sale de ningún lado".



Y agregó: “Nunca hubo el dinero suficiente para atender, enfrentar, este problema de los asentamientos, quedó relegado siempre (…) y creemos que este gobierno tiene que buscar la fórmula de financiación para poder empezar a cambiar esa realidad, pero no creemos que la mejor fórmula sea sacándosela a un instituto que está cumpliendo una función, que también es esencial en el país, como es la de contribuir a afincar a la gente de campo en el interior del país”.

En esa misma línea, Manini agregó que “la gran tragedia de este país es el vaciamiento del interior” y explicó que una de las herramientas para frenar ese “proceso de vaciamiento” es una “buena gestión del Instituto de Colonización” y, por consiguiente, que tenga “los recursos para adquirir las tierras necesarias”. “Tal vez haya que cambiar totalmente su gestión”, dijo.



Además, según sostuvo el senador, hoy el INC cuenta con US$ 5 millones a favor y “un par de millones” más de los impuestos que se recaudaron. En total, dijo, el INC cuenta con alrededor de US$ 7 millones disponibles, lo que equivaldría a alrededor de 1.000 hectáreas que se pueden comprar a los precios actuales. “Con eso no da ni cerca satisfacción a la demanda de los aspirantes”, explicó.



En ese sentido, el senador agregó que este tema “debería ser una política de Estado en las cuales todos estemos de acuerdo”. “Acá no puede haber medio país poniéndole el palo en la rueda a otro cuando el problema es clarísimo (…) nos va el futuro del país en ello”, concluyó.