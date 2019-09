Sin acuerdo en cifra de personas en asentamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Hay más de 190.000 uruguayos que viven en asentamientos. Más que a la salida de la crisis, con sus familias muchas veces en una pieza”. La frase de Luis Lacalle Pou, dicha en la noche del lunes en la organización judía B’nai B’rith, dio para la polémica. ¿Será verdad?

Para el Partido Independiente hay más de 165.000 uruguayos viviendo en asentamientos. Así lo dice su programa de gobierno. Para los colorados, en cambio, serían unos 1.000 menos. El último informe de la ONG un Techo, en el que se basó Lacalle, refiere a una oscilación entre 182.000 a 209.000.



“En Uruguay no hay una sistematización de datos sobre asentamientos”, explica Belén González, directora ejecutiva de Techo. Por tanto, “la comparación es imposible”. Si se toma como referencia el censo del Instituto Nacional de Estadística de 2006 -por ser el más cercano a la crisis de 2002 y tener una definición de asentamiento idéntica a la que usa Techo-, “no hubo gran variación de población”.



De tomarse como referencia al informe de Techo, la cantidad de uruguayos que viven en asentamientos conformarían el tercer departamento más poblado del país -siendo solo superado por Canelones y Montevideo.



El Programa de Mejoramiento de Barrios, que es quien maneja las cifras oficiales, no calcula cantidad de personas. Sí releva el número de asentamientos. La actualización de la cartografía, en 2018, muestra que en el país existen 607 asentamientos, 45 de los cuales surgieron después del año 2011. Pero, otra vez, no se puede comparar. Es que si fuese por cantidad de asentamientos, las cifras oficiales son más bajas que las de Techo.



Sea como sea, González prefiere dejar de lado la cifra global y concentrarse en la realidad constatada: “en cerca de un tercio de los asentamientos la gente vive en casas de chapa”.