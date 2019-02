Acto de Vázquez en Antel Arena costará unos US$ 17.500

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Tabaré Vázquez realizará este viernes una rendición de cuentas de su gestión al frente del gobierno durante 2018 en el flamante Antel Arena. ¿A qué costo?

De acuerdo a un informe presupuestal de Antel denominado “Tentativo. Costos conexos Antel Arena (enero 2019)”, al que accedió El País, el alquiler del estadio multifuncio- nal (para una capacidad de 10.000 personas), cuesta unos US$ 17.500 ($ 571.647).

El presupuesto comprende el alquiler del equipamiento, el alquiler del escenario, suministros eléctricos, conectividad, servicios de staff, asistentes, personal de limpieza, servicio médico de emergencia, personal de seguridad y seguro de Responsabilidad Civil.

RELACIONADAS Vázquez por recuperar su imagen en el Antel Arena By EL PAIS Vázquez por recuperar su imagen en el Antel Arena Vázquez por recuperar su imagen en el Antel Arena Experto recomienda a Vázquez subir impuestos a cigarrillos By Ángel Asteggiante Experto recomienda a Vázquez subir impuestos a cigarrillos Experto recomienda a Vázquez subir impuestos a cigarrillos

En el gobierno se espera que ese día se congreguen unas 15.000 personas a escuchar al presidente, según confirmaron fuentes políticas a El País.

El integrante del Partido Nacional en el directorio de Antel, Gustavo Delgado, explicó a El País que toda actividad que se desarrolle en el estadio multifuncional requiere de la contratación de los servicios que son brindados por la empresa estadounidense AEG Facilities.

Consultado en torno a quién se hace cargo del costo por utilizar el coliseo, Delgado indicó que “el tema no lo trató el directorio”, pero que Presidencia de la República ya “se comunicó con el presidente de Antel”, Andrés Tolosa.

Añadió: “no veo ninguna razón por la cual Antel deje de percibir lo que corresponde por un evento de esta naturaleza, eso plantearía en el directorio” y aclaró que “no corresponde que Antel renunciara a cobrar” el dinero por rentar el estadio.

El País consultó al presidente del organismo, pero este no respondió. El diputado del Partido Nacional Jorge Gandini señaló ayer en rueda de prensa, tras su rendición de cuentas como presidente de la Cámara de Diputados, que “hay que verlo, ¿el Antel Arena es de todos dicen?, hay que verlo”. Señaló que “la primera cosa que me pregunto es quién paga, porque usar el Antel Arena que hoy tiene una capacidad máxima no de 15.000 sino de 9.760 personas habilitadas cuesta por la empresa privada que lo gestiona en un básico mínimo US$ 15.000”. Y remató: “Quiero ver si lo paga Presidencia o lo lleva gratis”.

La oposición cuestiona al gobierno por los gastos asumidos para la construcción del Antel Arena que tiene varias observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) dado su elevado costo y porque violaba el principio de especialidad de los Servicios Descentralizados del Estado.