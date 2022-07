“Es un acto de justicia tributaria”: Cosse sobre suba de contribución a propiedades de alto valor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Es un acto de justicia tributaria y es un acto que tiene un derrame positivo para Montevideo”, dijo este lunes la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, respecto al plan de la comuna de aumentar la contribución inmobiliaria para propiedades cuyo valor supere los US$500.000.

“El plan es que con lo que se recaude ahí destinarlo a mejoras de Montevideo y también una parte destinarla a todos los (inmuebles) que valen menos de US$ 500.000 que al final del período puedan pagar menos contribución”, aseguró la intendenta.



Como anunció el pasado jueves el director de Recursos Financieros de la comuna, Mauricio Zunino, los aumentos se aplicarían a partir del 2023 a los inmuebles de US$ 500.000 o más, lo que supone el 2,71% de los radicados en la capital.

La Intendencia de Montevideo (IMM) propone esto en un plan enmarcado en la Rendición de Cuentas que presentó a la Junta Departamental la semana pasada, por lo que su aprobación depende de los ediles.



Dentro del proyecto presentado a la Junta también se incluye la reducción de la contribución a varios inmuebles a partir del 2024.

Como explicó Zunino en su momento, se planea aplicar una rebaja del 30% a los inmuebles que se ubiquen en la primera franja tributaria (de US$ 0 a US$ 60.000), mientras que para los de la segunda franja (de hasta US$ 145.000) el descuento regirá en relación a los primeros US$ 60.000 del inmueble.