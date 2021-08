Acto por Día de la Independencia con protestas; Lacalle Pou salió al cruce de manifestantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El único momento de serenidad fue cuando se entonó el Himno Nacional. Allí el vallado humano de policías hizo una pausa en su tarea de apartar a los manifestantes que se apersonaron en Florida, en el habitual acto por la Declaratoria de la Independencia. El resto fueron gritos, insultos, bocinazos y reclamos de parte de varios grupos de personas; y de aplausos y mensajes de aliento, del otro lado, en apoyo a Luis Lacalle Pou. Pero los primeros fueron más e hicieron más ruido.

El de ayer a la mañana en Florida fue, entonces, el primer acto patrio masivo en el casi año y medio de mandato. Hasta ahora la pandemia imposibilitó al presidente organizar ese tipo de celebraciones, pues se quisieron evitar las aglomeraciones. Las anteriores fueron sin discurso oficial del Poder Ejecutivo, y con una corta ceremonia de colocación de una ofrenda floral.



“Independencia. Buscada, lograda, cuidada. Seguimos ese legado”, escribió el presidente ayer a la mañana en su cuenta de la red social Twitter antes de llegar. Ya en Piedra Alta los primeros gritos que escuchó Lacalle Pou fueron los de “vendepatria”, “genocida”, “delincuente”, “ladrón”… y la lista sigue.



“Con los niños no. ¡Los niños no se tocan!”, le gritó una antivacunas. Otro del mismo grupo, con una camiseta que decía “No al nuevo orden mundial”, agregó: “Lo que mata es la vacuna”.

“Alcahuete de la masonería”, le espetó a continuación uno de los activistas. El mandatario lo miró por unos segundos para intentar escuchar su reclamo. Pero fue imposible: “Mostrá los contratos secretos que firmaste. Traidor. Rata”, continuó.

Allí fue cuando varias señoras que alentaban al presidente intentaron hacer callar a los manifestantes, lo que llevó a una pequeña discusión entre bandos. Lacalle Pou, en tanto, continuaba con los saludos, las fotos con los celulares y recibiendo varias cartas, como suele ser habitual cada vez que llega a un lugar.

Lacalle Pou en Florida por el acto del Día de la Independencia. Foto: Leonardo Mainé

Unos pasos más adelante se encontró con la manifestación de los funcionarios de salud pública que reclamaban más presupuesto. El dirigente Martín Pereira lo esperaba con una carta. “Sabés que soy pierna hasta para llorar…. Pero hay cosas que no se dicen”, le recriminó. “Es con respeto”, dijo en referencia a la manifestación. “Vos sí, pero alguno de atrás no, tratemos de no dar manija”, le planteó.

A unos metros de los sindicalistas estaba el activista Gustavo Salle, que comandaba megáfono en mano a los antivacunas. El abogado y excandidato a la Presidencia gritaba desde que “no se metan con los niños”, hasta que la decisión del Paris Saint-Germain de darle la camiseta número 30 al argentino Lionel Messi había sido a instancias de “la pandilla masónica del Foro de Davos” y que implicaba una prueba de que “el comunismo chino se viene para 2030”.

El intendente de Florida, Guillermo López, dijo en su discurso que los uruguayos tienen que estar unidos, “sin griterío ni megáfonos”. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, encomendado por Lacalle Pou, fue el encargado de realizar el discurso oficial y habló del “Día D” en cuanto a la salida de la pandemia. “El día después nos necesita a todos del mismo lado. En estos tiempos es necesario una vez más apelar a esa mirada de largo aliento, a la unión de los orientales”, expresó.



A la salida Lacalle Pou volvió a intentar hablar con los antivacunas. “Así a los gritos es imposible”, dijo y luego desistió. Antes de subir a su auto sí pudo dialogar con las mujeres que le pedían que no vacunen a los niños. “Yo no me puedo mover, ¿por qué no puedo viajar?”, le dijo una de ellas. “Tanto te podes mover que estás hablando con el presidente de la República sin tapaboca”, le respondió el presidente.

Manifestación durante el acto por el Día de la Independencia en Florida. Foto: Leonardo Mainé

El mediador.

Gustavo Salle y el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, fueron compañeros de facultad. En medio del griterío, el senador le preguntó a Lacalle Pou si quería que fuese a dialogar.

Al final del acto el legislador se acercó al activista. “Estamos de acuerdo en que se respete la libertad de la gente”, le dijo. A lo que Salle le insistió: “Y luchar para que no se vacune a los niños. Vos sabés que estas vacunas vienen de Bill Gates, del pedófilo. Vos lo sabés bien, no lo vas a decir pero lo sabés. Tenés que defender la libertad y la dignidad”.

Lacalle Pou espera una buena temporada Tras el acto por la Declaratoria de la Independencia en Florida, el presidente Luis Lacalle Pou viajó al Real de San Carlos, en Colonia, donde se corrió el Gran Premio Presidente de la República. Allí habló con la prensa sobre la apertura de fronteras y se mostró optimista. “Creemos que va a ser una buena temporada”, dijo.



“Los propietarios que no han podido venir a disfrutar de sus casas en este tiempo, lo van a poder hacer. Y esperemos que muchos”, comentó. Además, recalcó que a partir del 1° de noviembre, cuando se abran las fronteras en forma total, “lo ideal sería que la gente no se pare en los pedales con los precios de los alquileres”.



“Venimos de un 2019 más o menos, de un 2020 muy malo y este es un año para recuperar y que el sector se ponga de pie de vuelta”, agregó el mandatario en una rueda de prensa.



Consultado sobre versiones de aumentos en los precios de los alquileres, Lacalle Pou dijo que escuchó ese comentario y adelantó que mantendrá reuniones con los operadores turísticos.