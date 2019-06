Se acentúa la división entre Sartori y el resto del partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alem García, uno de los dirigentes más cercanos al precandidato nacionalista Juan Sartori, empezó a militar en el Partido Nacional hace ya más de 50 años, en 1966 y como ayudante del entonces candidato Alberto Gallinal. En cambio, el diputado y secretario del Directorio nacionalista Pablo Abdala milita desde hace más de 35 años: su primera elección fue en 1982, en las elecciones internas aún en plena dictadura. Hoy García y Abdala están en bandos opuestos pero los dos coinciden en algo: dicen que nunca vieron una “campaña sucia” como esta, donde las redes sociales juegan un papel relevante.

“Nunca vi algo semejante, supongo que alentado por el dinero y por las posibilidades de las redes sociales”, dijo Abdala a El País. Con otras palabras y otro sentido, el mensaje de García tiene su similitud. “Desde 1966 a la fecha nunca vi nada parecido a lo que está ocurriendo hoy con Juan Sartori”, afirmó García. “Nunca vi un candidato tan atacado con mentiras, injurias y ataques personales”, insistió el dirigente sartorista.

La confrontación entre la dirigencia histórica del partido y el grupo del multimillonario empresario sigue aumentando y el gran problema que algunos empiezan a ver es cómo harán para revertir la situación el día después de la elección. ¿Se rompieron los puentes? ¿Se podrá hacer la foto de los cinco candidatos en la noche del 30 de junio en el Directorio? ¿Podrán juntarse en una misma mesa Sartori, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga? Todas preguntas que cada vez parecen más difíciles de responder.

El último capítulo de la novela ocurrió este miércoles, cuando el Directorio envió una carta a García, presidente de la agrupación Todo por el Pueblo, “con la inmediata devolución” de una nota que él había presentado el lunes. La comunicación -firmada por la presidenta Beatriz Argimón, así como los secretarios Abdala, Pablo Iturralde y José Luis Falero- califica de “improcedente e impertinente” la carta del dirigente cercano a Sartori.

La nota que García y el empresario Oscar Costa, mano derecha de Sartori, habían llevado el lunes a la sede de la Plaza Matriz decía que vieron “con desagradable sorpresa” el artículo publicado el domingo por El País sobre un pacto entre los demás candidatos para ignorar a Sartori.

“Eso es un verdadero escándalo que alarma a los buenos blancos y conmociona a la opinión pública”, decía la nota de la agrupación Todo por el Pueblo. Además, le pedía a Argimón que haga “un enérgico llamado de atención a todos los candidatos” para que “no avalen las maniobras y pactos conspirativos”. Y sostenía que en el sector "confían" en que "en esta oportunidad se demuestre la imparcialidad y autonomía" del Directorio. Ese día, Argimón dio una conferencia de prensa y sostuvo que no había podido leer la carta, que tenía apenas tres páginas. Pero lo cierto es que la nota había caído muy mal en los miembros del Directorio, quienes -tras realizar consultas internas, incluyendo a los candidatos- elaboraron una dura respuesta que tensiona más la interna nacionalista.

Prudencia

El Directorio le respondió a García que la “presunta confabulación” contra su grupo político es “un hecho inexistente”. También, que “no proporciona una sola prueba o evidencia -tampoco elemento de juicio convincente alguno- que permita fundamentar seriamente un planteamiento de semejante tenor, salvo un recorte de prensa con un comentario periodístico”.

No hay “situación de alarma, escándalo o conmoción”, dice la carta firmada por Argimón, y le “devuelven” a García “la exhortación a la prudencia que, sin duda, todos quienes tenemos responsabilidades partidarias debemos observar siempre”. Por último, rechazan las “calificaciones agraviantes”, a “cuatro de los cinco precandidatos”.

Así traduce Abdala la nota del Directorio: “No se trata de incendiar la pradera por cualquier cosa que salga en un diario, por más serio que sea el diario y por más verosímil que sea la versión. No tiene sentido armar todo este escándalo”.

El razonamiento de los miembros del Directorio es que el camino correcto hubiera sido “aportar elementos” y después conversar en forma informal con los demás dirigentes e incluso con los precandidatos.

Sordos y ciegos

SEn el comando sartorista reaccionaron rápido. García dijo a El País que ya “no confía nada” en el Directorio, que a su juicio es “absolutamente parcial y no le importa la unidad del partido”. Y agregó: “Parecería que en el Directorio son sordos y ciegos, que no leen la prensa, no pueden observar lo que pasa. Ellos perdieron credibilidad, no están a la altura de las circunstancias”.

La “sorprendente y lamentable respuesta” firmada por Argimón y los secretarios del Directorio no coincide con la “tradición histórica del partido” y “quiere tapar el sol con un dedo, dijo el exlegislador.

Pero su acusación no llega a los dos líderes partidarios, Larrañaga y Lacalle Pou. “Ellos me merecen la más absoluta confianza”, matizó García. “Eso, sí, espero que impongan orden en sus filas, para que los que están nerviosos dejen de confabular contra Juan Sartori”.

Argimón prepara la denuncia con los abogados

El Directorio nacionalista acordó el lunes que presentará una denuncia para que se investiguen los sucesivos casos donde algunos precandidatos blancos se han visto afectados por una “campaña sucia”. La presidenta del Directorio, Beatriz Argimón, trabaja en el tema con los abogados del Partido Nacional, aunque la información se “actualiza día a día” por las novedades que se van sumando, dijo a El País una fuente del Directorio.

“Queremos que se investiguen todos los hechos. No tengo elementos claros ni concretos de dónde vienen. Presentaremos la denuncia a la Justicia”, dijo la presidenta. Desde el comando de Juan Sartori quieren que se agreguen las noticias falsas sobre el candidato.

Garrafas, Mujica, la mafia rusa y Hezbollah

Estas elecciones tienen el sello distintivo de las noticias falsas. Este martes el equipo de comunicación de Juan Sartori envió una carta a la presidenta del Directorio, Beatriz Argimón, donde se enumeran “algunas de las noticias falsas que se han difundido en redes y en medios de comunicación, estas últimas legitimadas públicamente por compañeros del partido” para tratar, a su juicio, de perjudicarlo. Y solicita que estos hechos se incluyan en la “oportuna denuncia” que el Directorio realiza por ataques. La carta incluye una curiosa lista de 15 “noticias falsas”. La primera es esta: “Que Sartori es un infiltrado en el Partido Nacional en acuerdo con José Mujica”. Después menciona que Sartori “llegó a Uruguay para hacer una plataforma en América Latina para la mafia rusa”, que el acuerdo con “Alem García es mediante contactos con Hezbollah” y que entrega “garrafas gratis a posibles votantes”, entre otras.

En tanto, la noticia publicada el domingo por El País acerca de que los demás precandidatos blancos acordaron ignorar a Sartori alcanzó gran difusión en Facebook, donde varios sitios vinculados a la campaña sucia pagaron para que las publicaciones alcanzaran a más usuarios.

Una nota de El Observador menciona, por ejemplo, el caso de Jóvenes Resurgir Nacionalista, una página que no se identifica con ningún precandidato pero que pagó para difundir un video sobre el pacto. “Los que hundieron en 2014 al Partido Nacional prefieren repetir la historia antes que perder sus privilegios. No nos dejemos engañar, ¡abrí los ojos!”, dice la descripción del video, que muestra la nota de El País, además de imágenes de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.