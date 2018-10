Abogado de Bascou: "Jamás usó su cargo para ganar plata con un negocio privado"

El intendente de Soriano, Agustín Bascou, fue citado en calidad de indagado en la causa penal en la que se lo investiga por abastecer a la comuna de combustible con estaciones de servicio que eran de su propiedad.



La jueza Viviana Barlocco y la fiscal Herminia Viotti, cumplieron en el juzgado de 1er turno de Soriano, la quinta instancia por la denuncia penal presentada por el Frente Amplio en octubre del año pasado.



Al irse del juzgado, Bascou manifestó retirarse con absoluta serenidad "igual que como me encontraba ayer a las 2 de la tarde. Estaba deseando venir para transmitir la verdad porque tengo tranquilidad de conciencia de que actuamos bien", expresó el intendente de Soriano.



"Esta es otra etapa que estaba prevista en el proceso y que cumplimos con total normalidad. Evacuamos dudas que eventualmente la jueza y la fiscal pudieran tener", indicó en calidad de imputado. Admitió que ha sido "un año difícil" dado que en la esfera civil, enfrenta otro tipo de demandas.



El abogado Juan Fagundez, insistió en que su defendido no cometió ningún delito.

"Lo que se denuncia es el involucramiento de su vida personal como comerciante y si usó su cargo para enriquecerse o no. Queda claro que jamás usó su cargo para ganar plata con un negocio privado", precisó el abogado defensor que documentó en sala los recaudos que tomó desde que comenzó como intendente y de qué forma fue asesorado por profesionales de su gabinete.

"Esto lo sabían los ediles y la gente común" explicó Fagundez



"Podía haber conjunción si les hubiera indicado a todos los choferes que fueran a cargar a su estación, cosa que no sucedió y no se discute en el caso. No está planteado por parte de la sede ni de la Fiscalía", sostuvo el abogado defensor.



Consultado acerca de si fue apresurada la amonestación del tribunal de ética del partido Nacional, Fagundez dijo: son "cuestiones políticas y yo solo puedo hablar cuestiones jurídicas. A veces la política y la Justicia van por el mismo camino pero no hacia el mismo lugar".



Elsa Barolin, abogada y una de las ediles denunciantes, expresó que la bancada del Frente Amplio, a un año de radicada la denuncia penal, sigue creyendo que existieron serias irregularidades.



"Nosotros seguimos firmemente convencidos con esta denuncia y vamos cumpliendo paso a paso con los pedidos de la Justicia. Ha sido una investigación que para algunos pudo ser lenta pero creemos que los pasos han sido los correctos en procura de llegar a la verdad y probar que existió delito", indicó Barolin.