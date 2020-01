Abigeato en el centro de la seguridad rural: Larrañaga y Uriarte coordinan plan de lucha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los ministerios del Interior (MI) y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) coordinan acciones, lo que se extenderá a otras reparticiones estatales, para mejorar la seguridad en la campaña.

“Estamos trabajando con el ministro de Ganadería entrante, con sus equipos y los nuestros y también lo vamos a hacer con otras instituciones para abordar un tema que para nosotros es de extrema importancia, conjuntamente con todos los de seguridad, que es el de seguridad de la campaña”, dijo el ministro de interior designado, Jorge Larrañaga.



El futuro ministro reveló que en la ley de urgente consideración va a estar incluida la creación de una dirección nacional de seguridad rural “que también va a estar encargada, entre los cometidos, del gran tema del abigeato. Para eso estamos encargando trabajos entre los distintos ministerios de Ganadería, Interior y Defensa y las intendencias, el Instituto Nacional de Carnes y distintas instituciones, para que descentralizadamente podamos tener una mayor eficacia en la lucha contra el abigeato y paralelamente demos una enorme batalla para tener seguridad en la campaña”, señaló Larrañaga.



Patrullaje en la frontera.

“También tenemos distintas acciones y operativos que venimos planificando con el ministerio de Ganadería y que vamos también a coordinar con el ministro de Defensa, Javier García, en un tema muy importante como es la guardia de frontera que falta reglamentar e implementar el protocolo de actuación de manera tal que podamos también aparte de los grandes problemas que hay en las zonas urbanas del país y en el mapa del delito del país que nos preocupa, también tener un ámbito de actuación que no se ha tenido. Hoy precisamos un relevamiento de comisarías que teníamos hace 15 años y que ahora no tenemos más”, agregó.

El futuro ministro del Interior insistió en “la presencia cada vez más grave del elenco de delitos donde el abigeato cobra una importancia ya no de aquel abigeato para comer sino el abigeato que se ha transformado en una organización criminal”.



Por eso motivo, Larrañaga puso especial énfasis en el uso de tecnología: “Vamos a tener equipamiento de visión nocturna, vamos a tener drones, vamos a tener la más amplia gama de dispositivos para la lucha que nos proponemos llevar adelante”.

Jorge Larrañaga, ministro del Interior designado por el gobierno electo. Foto: Marcelo Bonjour

Si bien dijo que no tiene estimado el número de policías necesarios para conformar la Dirección Nacional de Seguridad Rural, remarcó: “Vamos a buscar los recursos humanos, tecnológicos, los vehículos y la colaboración entre los distintos ministerio de manera tal de tener el mejor de los éxitos. Esto no va a ser una cosa de la noche a la mañana”.



Por último, Larrañaga se refirió a “la georreferenciación de los establecimientos agropecuarios vinculados con el 911”.



“Tenemos que impulsarlo como forma de saber que los mecanismos de seguridad y de prevención se conozcan perfectamente para todo aquel establecimiento agropecuario grande, chico, mediano y que puedan tener el punto de referencia de ubicación para que no haya pérdida de tiempo cuando haya situaciones de emergencias no solamente vinculadas al delito sino también a emergencias médicas”, explicó el futuro ministro blanco.

El punto de vista de Ganadería.

Por su parte, el designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, comentó: “En la medida que hay menos gente viviendo en el campo hay más terreno fértil para que la gente haga lo que quiera. Una muestra clara fue lo que pasó a fin de año donde realmente entre la ausencia policial y también muchas familias que viven en el campo y que concurren a centros urbanos para compartir esas fechas con sus familias, fue tierra de nadie”.



“Asumimos ese desafío con mucho gusto porque hoy la tecnología que usamos para la identificación de nuestros animales ha demostrado ser vulnerable, pero si nosotros pensábamos a su vez hace diez años cuando se pensó en la trazabilidad que íbamos a contar con la tecnología que hoy tenemos disponible que es vulnerable era como soñar en la Guerra de las Galaxias”, sostuvo.

Carlos María Uriarte, futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Foto: Leonardo Mainé.

En opinión del futuro ministro, para combatir el abigeato “hay que pensar que podemos instrumentar otro sistema que no sea vulnerable, que sea más identificable, que nos ayude a ver cómo se mueven los animales y que si se salen de cierta área nos suene una alerta en el celular, no es tan descabellado”.



Uriarte reveló que “de hecho tenemos ofertas en ese sentido que las vamos a analizar para tratar de hacerlas disponibles lo antes posible (...) Por ese lado (el de la tecnología) se le va a devolver a los productores, que en muchos casos no le ve la utilidad a la trazabilidad de hoy que es más usada para los mercados, pero en este caso nos permitiría un control más exacto de dónde están los animales y qué sucede con ellos”, añadió.



Reiteró que “ya tenemos ofertas en ese sentido, nos queda ver su viabilidad, porque a veces hay limitantes que nos lleva a que la tecnología no pueda ser aplicada, no solo por lo económico. Son tecnologías que se aplican en otros rubros. El collar se aplica, pero nosotros estamos pensando en otro tipo de tecnología. Uruguay en lo que se refiere a trazabilidad es líder, es de los pocos países en el mundo que tiene su ganado absolutamente trazado, pero así como desarrollamos las cosas buenas están los que desarrollan la parte mala de esa misma tecnología que hoy tenemos que neutralizar”, puntualizó.