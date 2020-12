Abdala sobre programa de Bazzano: "No estamos frente a adopciones express"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), se refirió este miércoles al caso que envuelve a la directora de Cuidados y Discapacidad, Gabriela Bazzano, cuestionada por su accionar en la ONG "Hogar Seamos" que dirigió hasta 2017, y dijo en radio Carve que "aquí no estamos frente a casos de adopciones express ni cosas que se le parezcan".

Bazzano fue respaldada ayer por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Este año la Justicia archivó una investigación que la tuvo como protagonista, debido a una serie de denuncias sobre entrega de hijos de personas con discapacidad a otras familias.



"En esto tenemos que ser muy objetivos y cuidadosos, no cobrar al grito de la tribuna, y analizar fríamente los acontecimientos", remarcó Abdala en diálogo con radio Carve.



Asimismo aclaró que "INAU intervino tangencialmente porque fue consultado por la Justicia en situaciones particulares".



"INAU fue consultado por la Justicia y desde jurídica en aquellos años se informó que se abstenía de opinar porque no eran niños institucionalizados", agregó.



"Este programa de 'familias articuladas', que no lo conozco en detalle y lo vine a conocer ahora, no implicaba ni implicó una adopción a un proceso alternativo al que establece el código de la niñez. Es un programa autónomo", sostuvo.



Bazzano habló con El País, explicó su cuestionado programa de "familias articuladas" y anunció que impulsará su ejecución dentro del Estado.



"Soy una pionera en lo que es defender los derechos de las personas con discapacidad", agregó la jerarca.