Abdala plantea cerrar ya Gas Sayago

"Ya no tiene ninguna tarea para hacer", dijo Abdala a El País. El diputado propuso la creación de la comisión investigadora sobre la adjudicación de la obra de la regasificadora que acaba de terminar su tarea. La semana pasada el gobierno decidió que no prorrogará el convenio por el cual Shell estudiaba la posibilidad de hacerse cargo del proyecto. Ayer Subrayado informó que habría despidos en Gas Sayago.

El consorcio pertenece en un 80% a UTE y en un 20% a Ancap. Abdala detalló que en 2016 Gas Sayago perdió US$ 17 millones y que, de acuerdo a los balances parciales de UTE, acumuló pérdidas hasta fines de setiembre de 2017 por US$ 9 millones adicionales.

Gas Sayago tiene un costo de funcionamiento anual de US$ 10 millones, de los cuales unos US$ 4 millo- nes corresponden a salarios. En Gas Sayago trabajan unas veinte personas pero también tiene un contrato permanente con un estudio jurídico y consultorías con-tratadas. A su vez, Gas Sayago contrajo un préstamo por US$ 80 millones con la Corporación Andina de Fomento y ahora debe afrontar cuotas anuales por US$ 8 millones. Tiene alrededor de US$ 54 millones en caja que Abdala supone que son lo que quedó de los US$ 100 millones que recibió en resarcimiento de GNLS el consorcio que iba a construir la obra. Gas Sayago continúa pagando a un grupo de pescadores de la zona que iba a verse afectada por la construcción de la obra, una situación que Abdala denunció.

El director blanco de Ancap, Diego Labat, considera que "no tiene sentido prolongar la agonía de Gas Sayago".

El sindicato de MontevideoGas, la distribuidora de gas natural por cañería en la capital, sostiene que la cancelación del proyecto de la regasificadora pone en peligro la continuidad de esa empresa.