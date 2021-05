Abdala al oficialismo: "Realmente la gente está firmando" y "en Uruguay hay hambre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Las firmas las va a contar la Corte Electoral. A no ser que el doctor Sanguinetti integre la Corte Electoral, va a tener un contacto indirecto con la cantidad de firmas". Así respondió el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a las críticas vertidas por el expresidente Julio María Sanguinetti a la campaña de recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En su columna de Correo de los Viernes el exmandatario afirmó que como a los impulsores del referéndum "no les va bien, anuncian todos los días cifras publicitarias de presuntas firmas obtenidas". Y las respuestas de los organizadores de la campaña no tardaron en llegar.

En diálogo con El País, Abdala agregó: "Me parece que hay mucha gente que se está poniendo nerviosa porque el 1° de mayo significó una inflexión en la recolección de firmas, y realmente la gente está firmando".

El dirigente señaló además que esta campaña de recolección de firmas, "enmarcada en lo que establece la Constitución de la República”, hace lo que no hizo la coalición de gobierno ni el Parlamento, que es “abrir un debate público".

También se expresó sobre el tema el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en sus redes sociales. “El tono del dos veces presidente de la República no se corresponde con la realidad con la que se viene desarrollando el intercambio fraterno en la sociedad uruguaya. Nuestra democracia es sólida y nuestra cultura democrática muy arraigada. No existe ningún riesgo para la democracia cuando se convoca al cuerpo electoral a pronunciarse, todo lo contrario. El intercambio y la democracia, se fortalecen en el pluralismo”, afirmó.

De todos modos, Pereira señaló: “Pero bienvenido el debate, incluso con chicanas, bienvenido el intercambio democrático, y tal vez no haya que olvidarse en el debate de la regla fiscal, los desalojos exprés, la posibilidad de que los colonos no vivan en las tierras que les son otorgadas, los cambios en el régimen de adopciones”.

“Es necesario en un país que construyeron derechos, respetarlos, la democracia directa no se le puede llamar desestabilizadora, el debate democrático no puede ser superado por artimañas políticas, y mucho menos evitar los debates de fondo. A mí particularmente me han invitado a debatir y luego el debate se ha suspendido porque los legisladores de la LUC no han aceptado”, agregó.

Para Pereira las afirmaciones de Sanguinetti son “injustas e imprecisas”, pero “son infinitamente mejores al silencio que reinaba hasta ahora”. “Y permiten sacar una conclusión, estamos en el camino de alcanzar las firmas necesarias para derogar 135 artículos de la LUC”, acotó.

Respuesta a las críticas al paro general

Consultado sobre los cuestionamientos que llegaron del oficialismo al paro general definido por la central sindical para el 17 de junio, Abdala criticó que el gobierno haya "rechazado" el Diálogo Social por la Vida que convocaron meses atrás. "Hay una actitud absolutamente intransigente a la hora de considerar el ingreso básico de emergencia", lamentó.

Este jueves, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que el paro "no es una medida proporcional a la situación que vive el país, y no es el mejor momento tampoco". Y este viernes, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado señaló: "Es un paro, a mí juicio y con todo respeto, difícil de explicar".

Abdala tomó el guante y retrucó: "El paro no es para que el gobierno esté de acuerdo, porque es una acción de huelga por diferir con la política económico social del Poder Ejecutivo, que tiene consecuencias también en lo sanitario".

"En Uruguay hay hambre, hay gente que la está pasando espantoso y para esa gente hay un Estado ausente", enfatizó.



Por otro lado, consideró que hay "sectores que han sobrefacturado inclusive en medio de la pandemia y a ellos nunca les llega la vara de la tributación".

"Diga lo que diga el gobierno, el paro general es criticando esas políticas", indicó el dirigente del Pit-Cnt, que estimó que será un paro "muy importante".