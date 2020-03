Abdala sobre mantener aumento de tarifas: se esperaba "un poquito más de empatía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, hizo referencia a la decisión del gobierno de mantener al aumento de tarifas que había sido anunciado semanas atrás: "Se esperaba que el gobierno tuviera un poquito más de empatía con el pueblo", indicó en diálogo con el programa radial Doble Click (Del Sol FM).

"A mí me parece que es una muy mala señal porque el tarifazo que nosotros tuvimos a principios de marzo por arriba de la inflación no ayuda a que la gente pueda bancar y solventar esta crisis", consideró Abdala en referencia a la emergencia sanitaria declarada la semana pasada por el avance del coronavirus.

El secretario del Pit-Cnt consideró que hay otros factores que se suman al aumento, como la suba del dólar "que tiene un impacto inflacionarios" y algunos "comportamientos especulativos que ponen el precio a su antojo".



"La suba de tarifas no son una buena señal en un momento en que la gente va a ver deteriorados sus ingresos para bancar el consumo más elemental", expresó.



Por otra parte Abdala indicó que a las 16:00 de este jueves presentarán en el Parlamento una "red de cobertura social contra lo más vulnerables" en la que se detallan una serie de medidas pensando en los trabajadores que no tienen cobertura como son, indicó, los monotributistas, la gente que trabaja por su cuenta y la gente que está informal. "Todos están en el entorno de los 400.000 trabajadores", expresó.



"Así que nosotros planteamos que hay que encontrar la manera de que haya una renta básica que le garantice a la gente el consumo, porque si todo el mundo se tiene que quedar en la casa ¿cómo come?, ¿cómo se accede a la canasta sanitaria básica?", cuestionó.



"Se requiere un sentido de colaboración y voluntad política", dijo Abadala y agregó: "Sabemos que hay dificultades fiscales en el país, pero inclusive si hay que apelar a un nivel mayor de endeudamiento para que la gente no sucumba en este marco de manera responsable nosotros lo estudiaríamos".