Abdala anunció que recibió un mensaje de Lacalle Pou y expresó: "¡Una buena noticia!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Reactivar las industrias locales. Ese fue el punto en el que el presidente Luis Lacalle Pou y la delegación de la central sindical Pit-Cnt coincidieron durante una reunión que tuvo lugar en el despacho del mandatario ayer al mediodía.

Pero el asunto no quedó ahí y este jueves Lacalle Pou le envió un mensaje al secretario general de la central, Marcelo Abdala, para informarle las novedades al respecto, según indicó el dirigente en su cuenta de Twitter.

"Hoy mientras estaba trabajando recibí con agrado un mensaje de ⁦

Luis Lacalle Pou comunicándome que había definido un responsable del P.E. (Poder Ejecutivo) para trabajar en la implementación de un Plan de compras públicas para el trabajo nacional", indicó Abdala.

Hoy mientras estaba trabajando recibí con agrado un mensaje de ⁦@LuisLacallePou⁩ comunicándome que había definido un responsable del P.E. para trabajar en la implementación de un Plan de compras públicas para el trabajo nacional. Ojalá se concrete. Una buena noticia! pic.twitter.com/KEN6IE8m06 — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) March 4, 2021

"Ojalá se concrete. ¡Una buena noticia!", agregó.



Como se informó en la edición de este jueves, el presidente Lacalle Pou dijo en conversación con El País que el planteo de las compras públicas en la industria uruguaya es interesante.

"Yo les dije que fue un tema que trabajé cuando era Senador. Tengo vocación de ayudar. Me pareció interesante. No solo en cuanto a uniformes, también me hablaron de transformadores y cables", comentó el mandatario sobre los ejemplos que estuvieron arriba de la mesa de diálogo.