8M: la marcha por el Día Internacional de la Mujer y sus reclamos

Multitudinaria. Así fue la marcha del #8M en Montevideo. Multitudinaria y pacífica, aunque sí hubo cantos de protesta contra el patriarcado y el gobierno. Multitudinaria, pacífica e integrada por muchos colectivos feministas porque está claro que el feminismo no se entiende de una sola forma.

Bajo el lema “Más feminismo, mejor democracia”, la Intersocial Feminista convocó a marchar y a realizar un paro de mujeres. La movilización que reclamó mayor equidad en los derechos y la participación de la mujer en el mundo laboral y la política, exigió justicia ante los femicidios y reclamó seguridad para las mujeres comenzó pasadas las 18.00 horas y finalizó con la lectura de una proclama y una performance artística frente a la Universidad de la República. Tras el cierre final, hubo música, comida y un improvisado baile.

A las 15 horas en la Plaza Libertad ya había varios colectivos convocados por la Coordinadora de Feminismos y el pasaje de los Derechos Humanos (frente a la Suprema Corte) estaba vallado. Las mujeres se aprontaban para marchar desde allí hasta la Universidad de la República.



Mientras los bloques se organizaban en distintos puntos, también se desplegaba el operativo de seguridad del Ministerio del Interior que incluyó 200 efectivos, patrulleros y dos tanquetas de la Guardia Republicana.

La iglesia del Cordón, que en años anteriores terminó con la fachada pintada, esta vez estuvo protegida por dos líneas de policías, la primera integrada exclusivamente por mujeres.

Sin embargo fueron las propias integrantes de los colectivos quienes se ocuparon de que la marcha siguieran de largo ante la sede católica. En ese punto no faltaron los cánticos contra la iglesia: “Iglesia basura, vos sos la dictadura” y “Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar”.

Frente al edificio un cartel apuntó directamente a la Policía: “Debería darles vergüenza cuidar a la Iglesia en vez de a las pibas”. Pese a que en la previa entre los grupos feministas se habló de “represión”, la marcha transcurrió con tranquilidad y se extendió hasta pasadas las 21:00 horas.

La movilización fue tan extensa que mientras que la marcha llegaba pasaba la Intendencia Municipal había bloques que venían caminando a su encuentro y otros que a las 19.30 horas todavía no se habían movido.

“Alerta, alerta, alerta al que camina la lucha feminista por América Latina. Y tiemblan, y tiemblan, y tiemblan los machistas, América Latina será toda feminista”, fueron los cánticos más escuchados en la calurosa noche. No faltó el cántico “Un violador en tu camino”.



Presentaciones de acrobacia -como la realizada frente al Impo, donde una mujer saludó a la marcha desde la altura y desplegó dos telas violetas- danza y música no faltaron. El grupo antirracista musicalizó con una batucada, mujeres de música folclórica zapatearon en 18 de Julio y la Melaza le imprimió ritmo de candombe a la Plaza de los Bomberos. Las mujeres Charrúas sumaron a la movilización el sonido de vientos realizados con caracoles.

El clima de fiesta se vivió entre cánticos feministas y los colectivos tiñeron de violeta la calle con rostros pintados, pañuelos y prendas de ese color.



Al finalizar la marcha, una performance puso de manifiesto la violencia de viven las mujeres y se leyó una proclama a la que se fueron sumando voces femeninas. La noche terminó con un improvisado baile frente a la Universidad.



Carolina Cosse, María Julia Muñoz, Oscar Andrade, Christian Di Candia y Daniel Martínez (que no quiso hacer declaraciones por tratarse de un día donde las mujeres son protagonistas) fueron algunos de los políticos presentes.

Tal como estaba previsto, en 18 de julio y Río Negro, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón se unió a las integrantes del Centro de Estudios y Formación Josefa Oribe. Tras un cartel que rezaba “Paridad”, junto a ella marchaban Romina Fasulo, Laura Raffo, Gloria Rodríguez, entre otras. Durante la primera hora de espera muchas mujeres se acercaron a pedirle fotos a la vicepresidenta y también a Raffo.

El grupo de Argimón, quedó ubicado entre el Bloque Radical Separatista y las militantes de Fucvam. Mientras la parte delantera de la marcha estaba en la Universidad, el grupo de Argimón no había avanzado más que unos metros y el cordón de jóvenes que dividía a la vicepresidenta intentaba dejar aire entre el bloque y las “Josefas”.

Luego de dos horas y media, quienes acompañaban a Argimón lograron avanzar. El clima fue de tensión: desde las radicales un grupo con un cartel que decía “Al fascismo, más feminismo”, intentó filtrarse para tomarse una foto con la vicepresidenta de fondo. En tanto, el grupo de Fucvam se coló y pasó delante de “las Josefas” al canto de “Gobierno, gobierno no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente”.



El grupo de mujeres jóvenes que acompañaba a Argimón estaba bastante molesto, una de las jóvenes dijo a El País: “Esto tiene que salir en algún lado, no nos dejan marchar”. Otras se mostraron ofendidas con la actitud y repitieron: “Somos todas mujeres”.

El grupo avanzó muy lentamente por 18 de Julio y antes de alcanzar la plaza Libertad, Argimón se retiró escoltada. Miembros del equipo que la acompañaba dijeron a El País que se la llevaron “por las dudas”.



Consultada por El País, la vicepresidenta aseguró que “marchó tranquila, como siempre” y que ya le había advertido a sus compañeras que asistiría solamente un rato porque venía desde La Patria Gaucha en Tacuarembó. “Estuvimos dos horas y media paradas y venía de un día de actividades”, explicó.

Pancartas, mensajes y carteles de la jornada

La marcha que terminó con una proclama que remarcó que “en tiempos de rebeldía, despatriarcalizamos la vida, la huelga feminista del #8M 2020, estuvo signada por un clima revolucionario. Hubo carteles que ya son tradicionales - “Tocan a una, tocan a todas”- y otros que remitieron a la campaña electoral, tales como: “Se acabó el recreo machista”, “El recreo será feminista” o “Las nubes pasan, la lucha queda”.



No faltaron los textos ingeniosos: “Quisiera ser pared para que te indignes si me tocan sin permiso”, “Uruguay Natural con violencia de macho naturalizada”, “¿Por qué te escandalizás por las que luchan y no por las que matan?”, “A mí no me falta ropa, a tí te falta educación”. Otras pancartas hicieron alusión a mujeres que hacen desaparecer y también reclamaron la abolición de la prostitución: “La diferencia entre un violador y un putero es un billete”.



En tanto, hubo quienes se dedicaron a promover el empoderamiento femenino: “Más campeonas y menos princesas”, “Soy la mujer de mi vida, el poder está en mi” y uno ya curioso y conocido: “Sin Hermione, Harry no hubiese sobrevivido al libro 1” (en alusión a la saga escrita por J. K. Rowling de Harry Potter).