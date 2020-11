Lacalle Pou no planea dar marcha atrás en ningún sector por aumento de casos de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou participó este domingo de la celebración del aniversario número 203 de la Armada Nacional en la Plaza de la Armada. Consultado sobre el aumento de casos de COVID-19 en nuestro país el presidente aseguró que estaba dentro de lo esperado, pero no planea dar marcha atrás en ningún sector.



"Abrir la sociedad implicaba la posibilidad de más contagios. Si la apertura de la sociedad al mismo tiempo cuenta con la prevención personal y solidaridad de los uruguayos, no va a haber mayores problemas", aseguró el mandatario en declaraciones tomadas de Radio Universal.



Consultado sobre la posibilidad de dar marcha atrás en algunas actividades Lacalle Pou afirmó que no está previsto en "ninguna". Asimismo, sostuvo: “Creo que la actitud que se tuvo en Artigas, Melo y Treinta y tres es la que hay que tener. En Melo surgen los casos de manera explosiva y se cierran instituciones, no se hacen reuniones, creo que ese es el mecanismo”.



El presidente subrayó que la preocupación respecto a la pandemia es "constante" hasta que no esté disponible una vacuna y el virus no pierda fuerza.



Respecto a qué ocurrirá con el Carnaval el mandatario expresó: "Se suspendió el carnaval de Rio, el de Venecia… está difícil. Es lógico que cada uno quiera llevar adelante su actividad, vamos a ver, porque esto también depende de la intendencia de Montevideo".