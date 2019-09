Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El actual jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Christian Daude, es uno de los más destacados integrantes del elenco de asesores en materia económica del candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, y hay quienes incluso señalan que podría ser el sucesor del contador Danilo Astori en el comando de la economía uruguaya en un eventual cuarto gobierno de la coalición de izquierda.

Daude es un técnico de perfil bajo. Pero las persistentes críticas de los candidatos y técnicos de la oposición a la conducción económica, y la soledad del propio Astori a la hora de defender su gestión llevaron al asesor a subir al escenario para respaldar lo actuado, afirmar que las cosas no están tan mal como parecen y, de paso, criticar las propuestas que blancos y colorados han puesto sobre la mesa.



En una entrevista concedida al semanario Búsqueda, Daude se esforzó por mostrar que las cosas van bien. O, al menos, no tal mal como algunos, o unos cuantos, creen. Para él, este gobierno no dejará al próximo ninguna “herencia maldita”, sino un país que recuperará la senda del crecimiento. Pero no ahora. Porque hoy, admite Daude, el país está estancado. “El primero no ha sido un buen semestre. Se continúa con un crecimiento muy bajo o nulo”, dijo. Y vaya si se nota.



¿De quién es la responsabilidad? Del mundo. Y de la región. Obvio. Los años de crecimiento de la economía son mérito del Frente Amplio y del equipo de Astori. Los momentos de estancamiento son culpa de Argentina. Y de Brasil. Y de la guerra entre EE.UU. y China. ¿Los años de bonanza no fueron mérito de los altos precios internacionales? Parece que no. En todo caso, en la misma entrevista Daude pone en duda que la bonanza haya sido el resultado del trabajo de las administraciones del Frente Amplio. “El crecimiento de una economía es el resultado de las decisiones de muchísimos agentes y la política pública influye, pero el gobierno no es el principal actor”, sostiene. Interesante.



El déficit es elevado. Y es claro que el equipo de Astori ha dado más en la herradura que en el clavo a la hora de hacer proyecciones. Dijo que lo iba a bajar y solo ha subido. Daude tiene una explicación. Dice que los escenarios proyectados por el astorismo “nunca fueron totalmente increíbles y no fundamentados”. Un poco, capaz. Pero totalmente, no.



Lo que Daude no cree, como no cree Astori, es que se pueda bajar el gasto del Estado como propone la oposición, y recomienda el sentido común. Incluso afirma que ese gasto debe aumentar aún más, aunque logrando que “crezca menos que el PIB nominal”.



¿Se entiende? De ajustarse el cinturón, si gana Martínez, nada. Se puede seguir gastando sin preocuparse demasiado. Sólo hay que hacer que la economía crezca más que el gasto, para poder seguir financiando ineficiencias con el dinero de los contribuyentes. Y seguramente aumentar algunos impuestos, como proponen desde el MPP y el PCU.



Queda claro. Es “un nuevo impulso”. Pero suena a más de lo mismo.