Más x menos

El sindicato, que tiene unos ocho mil afiliados, reclama reducir la jornada laboral de 48 a 44 horas semanales, pero sin ajustar a la baja los sueldos de los trabajadores. El gremio señala que ello permitirá a quienes trabajan en el sector "vivir mejor", "poder estudiar", "ir a buscar a sus hijos a la escuela" y "organizar mejor el trabajo para aumentar la productividad".

La Untmra afirma, además, que si los trabajadores del sector trabajan cuatro horas semanales menos, las empresas van a contratar más empleados, lo que impactará positivamente en el empleo.

Pasando en limpio, esta gente quiere trabajar menos y ganar lo mismo o más.

¿En qué país viven Abdala y los dirigentes de la Untmra? En Uruguay seguro que no. Porque solo alguien que no entienda nada de lo que está pasando en el país puede proponer en este momento trabajar menos y ganar más (ganar lo mismo trabajando menos aumenta el valor de la hora trabajada). ¿No ven que las empresas están asfixiadas por la pérdida creciente de competitividad que enfrentan? ¿No advierten que hay empresas, en el propio sector metalúrgico, que están con el agua al cuello y que no saben si podrán seguir operando?

¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido en el sector metalúrgico en los últimos años? ¿Cuántas empresas bajaron la cortina y cuántas hoy piensan seriamente en hacerlo? ¿Cuánto hace que el sector no atrae nuevas inversiones? ¿Acaso Abdala y sus muchachos no lo saben? Lo saben y de sobra. Y entonces, ¿qué buscan? ¿Qué pretenden lograr exigiendo lo que saben que no se puede conceder?

¿No se da cuenta la cúpula de la Untmra que los trabajadores de su sector ya han perdido demasiados jornales con tanto paro incomprensible?

¿Puede la Untmra hablar de "productividad" cuando no hay empresa del sector que no se queje de lo mal y poco que se trabaja en el sector, los contratos que se pierden todo el tiempo por paros incomprensibles y lo insostenible de esa situación? ¿Quién les va a creer que, por trabajar cuatro horas menos a la semana, van a empezar a ser más productivos? Y si así fuera, ¿cuánto hace que están produciendo menos de lo que pueden y deben?

¿Qué buscan la Untmra y Abdala con esta forma de "sentarse a negociar"? ¿Poner a los empresarios de rodillas y obligarles a conceder algo que no pueden costear? ¿Mantener movilizada a la tropa? ¿Marcar perfil dentro del Pit-Cnt o en la convulsionada interna del Frente Amplio?

Abdala, siempre tan locuaz cuando se trata de elogiar al régimen de Venezuela, piropear a Cristina Kirchner y reclamar por Lula y Dilma, debería explicarlo. Quizá de esa forma podamos comprender todos qué se busca en realidad con este despropósito. [email protected]