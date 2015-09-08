Policías detenidos por abatir a joven rapiñero quedaron en libertad

Los tres funcionarios estaban de civil cuando tres delincuentes armados los abordaron para robarles. Los agentes se identificaron como policías y se produjo un tiroteo, en que murió uno de los rapiñeros. Tras declarar hoy, la Justicia dispuso "libertad y presumario" para los efectivos.

Tres policías (dos hombres y una mujer) que estaban detenidos por abatir a un rapiñero que junto a otros dos intentó robarles, declararon hoy ante la Justicia, la que dispuso "libertad y presumario" para los uniformados.

El hecho ocurrió en la noche del lunes. Los tres agentes, todos vestidos de civil, se encontraban en la esquina de Behring y Propios. Sobre las 23:00 horas, fueron sorprendidos por tres delincuentes armados que le exigieron la entrega de una moto y una mochila, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Cuando los delincuentes escapaban con los bienes, las víctimas se identifican como policías y les dan la voz de alto. En ese momento se produce un tiroteo, donde uno de los rapiñeros resulta herido. Los restantes dos abandonaron la moto y se fugaron a pie con la mochila.

El delincuente herido fue trasladado a una emergencia, donde se constató su fallecimiento por "disparo de arma de fuego en tórax". Este joven tenía 19 años, no contaba con antecedentes penales, y se le incautó una pistola calibre 9 milímetros.

Posteriormente, los efectivos declararon ante la Sede Penal de 19° Turno. Al finalizar la audiencia, el juez decidió dejar en libertad a los agentes e iniciar un presumario.

peñarol