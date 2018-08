Violencia imparable: cuatro homicidios en tres jornadas

El pasado fin de semana dejó una huella de sangre en cuatro departamentos. Entre la noche del viernes y el mediodía del lunes ocurrieron 4 homicidios en Montevideo, Maldonado, San José y Canelones. A esto se suma dos policías que dieron muerte a dos delincuentes.

Uno de los crímenes ocurrió durante el domingo en la zona rural de Neptunia Norte (Canelones). El hecho tuvo lugar en un predio ubicado a la altura del kilómetro 48.500 de la Ruta 34. En el lugar apareció el cuerpo de un joven con un disparo en el pecho. Los investigadores buscan saber si el homicidio ocurrió en la zona del hallazgo, que está ubicada a unas dos cuadras de la ruta.

Fuentes policiales y de la Fiscalía señalaron a El País que el encargado del establecimiento hacía su recorrida habitual en la quinta cuando debajo de un naranjo encontró el cuerpo.

Desde la Fiscalía se confirmó que la víctima tenía un impacto de bala en el hemitórax con entrada y salida. El fallecido fue identificado como Eduardo González de 21 años, residente en la zona de Cumbres de Neptunia. Ahora las autoridades intentan determinar cómo ocurrió el hecho. Ayer la Policía realizó un rastrillaje en el entorno del punto donde apareció el cuerpo con el objetivo de localizar la bala.

La fiscal Darvinia Viera, a cargo de la investigación, dijo ayer a El País que conocía al fallecido debido a que, tiempo atrás, había sido víctima de una golpiza cuando intentaba realizar un hurto en una casa.

El joven asesinado tenía varios antecedentes penales por distintos delitos.

Esquina.

Un grupo de jóvenes conversaba durante la madrugada de ayer lunes en la esquina de Camino Guerra y Siberia, en la zona de Punta de Rieles. De la nada aparecieron dos hombres en moto. Sin decir una palabra comenzaron a disparar.

El grupo de jóvenes se dispersó a toda velocidad. Sin embargo, dos de ellos recibieron el impacto de los disparos.

Un joven de 23 años sufrió un impacto de bala en una pierna y otro, de 21 años, recibió dos balazos en el tórax. Éste último fue trasladado en un auto a la Policlínica de Malinas, donde constataron su muerte.

La fiscalía de Homicidios y la Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho en busca de indicios que permitan localizar a los responsables del ataque.

Durante la jornada de ayer, declaró el joven herido ante la Fiscalía de Homicidios, a cargo del fiscal Juan Gómez.

En principio, se especula que el ataque no estaría relacionado con un enfrentamiento entre grupos antagónicos. Hasta el momento no hay detenidos. No obstante, la investigación continuará en el día de hoy, según explicó el fiscal Gómez a El País.

Libertad.

Dos sospechosos y varios testigos declararán en la mañana de hoy en la fiscalía de Libertad por el crimen del recluso ocurrido en horas del mediodía de ayer en el centro de reclusión de esa ciudad.

La víctima, Edgard Eduardo González Asencio, de 41 años, cumplía pena por dos delitos de homicidio en reiteración real. Estaba en ese recinto carcelario desde el pasado 29 de julio, luego de encabezar el motín del módulo 12 en la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez, según informó ayer el Ministerio del Interior.

La muerte del recluso se produjo "como consecuencia de una pelea ocurrida en el patio de la Unidad Nº 3 de Libertad", informó la Unidad de Comunicación del Ministerio (Unicom). Los médicos constataron su deceso por las múltiples heridas de arma blanca que recibió.

Maldonado.

En tanto, un hombre de 46 años murió el domingo por la herida sufrida en un confuso episodio registrado en la noche del 10 de agosto en una vivienda de las calles José Bivar y Alberto Caracara del barrio Maldonado Nuevo de la capital fernandina.

La víctima había recibido un balazo en la cabeza y se encontraba internada en el Centro de Tratamiento Intensivo de un sanatorio privado de la ciudad de Maldonado. Los médicos del citado nosocomio informaron a la Policía que el hombre falleció en la tarde del domingo.

En la vivienda, la Policía procedió a la detención de varias personas y a la incautación de distintos objetos. Entre los efectos se encontraban: dos celulares, una balanza de precisión, una máscara de plástico, un desmorrugador, un bollón con marihuana, municiones y tres armas de fuego.

Como consecuencia del procedimiento, el juez penal de 4º turno de Maldonado, Diego González Camejo, dispuso la prisión preventiva de varias personas relacionadas con el caso que se encontraban en la vivienda en el momento del incidente.

C.A.N.S., de 22 años, fue imputado por la Fiscalía de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes y deberá aguardar el juicio por un periodo de dieciséis meses de prisión, de los cuales la mitad serán en la cárcel y el resto en libertad vigilada.

En tanto, Jonathan Matías Navarrete Silveiro, de 27 años y poseedor de varios antecedentes penales, fue imputado de un delito continuado de sustancias estupefacientes y deberá aguardar en prisión el inicio del juicio por un período de dieciséis meses. Todavía no pudo ser identificado el autor del balazo que mató al hombre de 46 años. PRODUCCIÓN EN MALDONADO: MARCELO GALLARDO