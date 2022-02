Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles por la noche, el vicepresidente del PIT- CNT, Joselo López fue rapiñado en la puerta de su hogar cuando ingresaba la camioneta al garaje.

“Bueno hoy me tocó vivir un momento complicado, en la puerta de mi casa sufrí una rapiña y se me llevaron la camioneta, la verdad me pegue un gran cagaso (Sic), pero por suerte no me pasó nada más que el susto y quedarme a pata”, publicó López en su cuenta de Facebook.

El dirigente sindical agregó que hizo público el mal momento que pasó sin ánimo de victimizarse sino en señal de solidaridad con “mucha gente” a la que “le pasan cosas como estas o parecidas”.

Agradeció a los vecinos que lo socorrieron y llamaron a la policía y reconoció “la celeridad con que llegó el móvil policial” al lugar. También tuvo palabras de agradecimiento para las autoridades del Ministerio del Interior que se preocuparon por él.

“Un momento de mierda que corto con tanta dulzura, pero así es la vida misma la felicidad no es permanente y hay que sobrellevar también estos momentos de mierda, mucha impotencia y dolor, pero por suerte estamos sanos y a salvo”, cerró su mensaje.