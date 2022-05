Estafa en Rocha: vendió criptomonedas por US$ 84.000 y le pagaron con billetes falsos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Jefatura de Policía de Rocha informó este jueves que investiga dos denuncias que involucran de manera directa o indirecta a las criptomonedas. Estos activos digitales son relativamente nuevos, por lo que hay personas que los utilizan para estafar a otros mediante diferentes mecanismos.

El primer caso es el de una persona que tenía criptomonedas por un valor de US$ 77.000 y acordó con un hombre la venta por US$ 84.000. Cuando el vendedor fue al banco a depositar parte de la suma, se enteró que los billetes de la moneda estadounidense eran falsos.



El segundo caso es el de una persona que vio una "publicidad sobre inversión en criptomonedas" en una red social y "contactó a los responsables invirtiendo US$ 250".



Después de un tiempo, otro individuo se comunicó con él para para "supuestamente hacer trámites para devolverle el dinero". De esa manera, "obtuvo mediante ingeniería social diversos datos de la víctima, con lo que pudo realizar maniobras que le permitieron obtener mediante estafa la suma de 214.000 pesos", unos US$ 5.300.

La Jefatura informó que se "realizan averiguaciones y diligencias en procura de la ubicación del o los autores de estos ilícito, para lo que trabaja intensamente personal de la Dirección de Investigaciones Departamental, en coordinación con las unidades nacionales pertinentes".