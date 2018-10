Venden libretas por $ 8.000 tras espirometrías positivas

El edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón solicitó a la Junta Departamental que convoque a las autoridades de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo "a los efectos de evacuar algunas inquietudes relativas a presuntos hechos irregulares que se vienen desarrollando en dicha área". Según informó el legislador a El País, llegó a su despacho información y documentación sobre la venta de libretas a choferes a los que este documento les ha sido retirado por espirometrías positivas.

El costo de las libretas —que se desconoce si son falsificaciones o documentos oficiales de la Intendencia— es de $ 8.000. Los carnets de conducir se retiran en una oficina de Brandzen y Pablo de María, en el Cordón.

El edil de la Lista 404 dijo que incluso tiene conocimiento del caso de una persona que pagó la cifra que le fue requerida a través de una red de cobranza y la libreta nunca le fue entregada.

"Existe un mecanismo de corrupción dentro de la Intendencia que no es nuevo, ya que han ocurrido hechos similares años atrás. En el día de ayer solicité a la Comisión de Movilidad que las autoridades del Departamento de Tránsito sean citadas a la Junta Departamental a efectos de evacuar nuestras dudas sobre este penoso episodio", declaró Rodríguez.

"Creemos que el intendente Daniel Martínez debe ser implacable y desbaratar a esta asociación ilícita que importantes cantidades de dinero a cambio de otorgar de forma clandestina la libreta de conducir a aquellas personas que cometieron infracciones graves de tránsito, como dar positivo en el test de alcoholemia", agregó.

El edil también apuntó a las responsabilidades de la Intendencia: "Creemos que es necesario que existan más y mejores mecanismos de control hacia los funcionarios. Esto es responsabilidad de las diferentes autoridades que han pasado por la IMM a lo largo de estos años. Estamos convencidos que los empleados de las distintas divisiones deben ser evaluados sobre el rol y tarea que desarrollan a efectos de tener informes pormenorizados que hagan mejorar la eficacia de gestión, y así evitar este tipo de hechos corruptos que tanto mal le hacen a la administración".

¿Endémico?

La detección de irregularidades con la entrega de libretas de conducir no es nueva en Montevideo. En solo seis meses de 2015, la Intendencia presentó 120 denuncias penales por falsificación de carnets de conductor.

Ese mismo año, el director de la División Jurídica de la comuna, Ernesto Beltrame, declaró a El País que "nosotros cada tanto detectamos libretas falsas. No es algo habitual, pero 2 o 3 denuncias por año hacemos. Pero en esos casos son libretas que la gente falsifica, algunas muy burdamente. Lo que no sabemos, porque no las vimos, es si se trata de libretas de verdad que estas personas las consiguen por algún contacto con la Intendencia. O si realmente esta gente falsifica una libreta sin pasar por la Intendencia".

El fenómeno de las libretas "truchas" no es exclusivo de la capital del país. También en 2015, varias personas fueron indagadas por el juez Nelson dos Santos y la fiscal Sandra Boragno por carnets de conducir falsificados de las intendencias de Maldonado, Cerro Largo y Tacuarembó. Entonces, dos individuos fueron procesados sin prisión por un delito de falsificación de certificado en grado de autoría y una tercera persona quedó en libertad.