Vecinos de Toledo retornan a los patrullajes comunales

En Toledo y Casarino (Canelones) las cosas están cada vez peor, dicen los vecinos, que se confiesan hartos de violencia y comienzan a tomar las calles. Unos decidieron manifestarse interrumpiendo el tránsito y otros volvieron al "patrullaje vecinal".

El viernes pasado fue asesinado Leonardo Ribero, el dueño de una ferretería en Toledo. Tenía 48 años de edad y era el único sustento de una familia compuesta por su esposa y tres hijos. Es el quinto homicidio en nueve meses, según contabilizaron los vecinos.

Al día siguiente, el edil colorado Alfredo Silva anunció que volverá a los "patrullajes vecinales", un sistema que implementó entre el 7 y el 20 de junio con unos 50 voluntarios que se distribuyeron en 3 turnos. Los patrullajes comenzaron anoche.

"Esto no da para más. Se consiguió que trajeran 16 policías y patrulleros y ahora se los llevaron a las playas. No nos queda otra que agarrar los chalecos y volver a salir. No me importa lo que diga el ministro o la vicepresidente. Esto ya no se aguanta", dijo Silva a El País.

En el mes de junio, la iniciativa de Silva y los voluntarios fue criticada por diversos jerarcas políticos, entre ellos el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien solicitó que se suspendiera porque podría generar "un montón de problemas" a los propios vecinos.

Por su parte, la vicepresidente, Lucía Topolansky, dijo: "Estos ciudadanos de Toledo que compraron chalecos y equipos para patrullar tienen que tener un financiamiento porque no son cosas baratas. ¿Hay algo más?".

Dos respuestas.

Silva tuvo que explicar la decisión ante la Policía. Debió presentarse ante la unidad que se ocupa de las empresas de seguridad de la Jefatura de Canelones donde le labraron un acta y le recomendaron que abandonara esta práctica.

Ahora Silva tiene un plan más amplio. "Vamos a tener tres puestos fijos en zonas muy transitadas. El patrullaje lo vamos a hacer en los barrios. Además, estamos incorporando motos, un elemento que en la oportunidad anterior no contábamos. Se está sumando mucha gente. La gente tiene miedo y quiere hacer algo", dijo Silva.

El edil colorado anunció que en el correr de esta semana su grupo se va a movilizar frente a la Escuela Militar, ubicada en Toledo, para reclamar que las Fuerzas Armadas salgan a realizar tareas de vigilancia en la localidad canaria. Otro grupo de vecinos decidió concentrarse frente al comercio de la víctima del homicidio.

"El vecino que mataron era un hombre muy querido. No nos queda otra, tenemos que salir a la calle y movilizarnos", dijo a El País Diego Del Valle, organizador de la concentración y líder del grupo Vecinos en alerta.

"Nosotros entendemos que el monopolio de la violencia corresponde al Estado. Los ciudadanos nos dedicamos a pagar impuestos. Es el Estado el que se tiene que hacer cargo de la seguridad como marca la ley. No estamos de acuerdo con esa idea", aseveró Del Valle. No obstante, aclaró que el grupo de vecinos está dispuesto a colaborar con la Policía con información o lo que se precise.

"Conocemos la zona, sabemos que hay una salidera donde los delincuentes entran y salen, ahí se podrían colocar cámaras o hacer un plan de seguridad en esa zona", indicó.

En la tarde de ayer, la fiscal Sylvia Lovesio logró la formalización de uno de los participantes en la rapiña que terminó con la muerte del comerciante. Se trata de un sujeto de 23 años de edad sin antecedentes penales.

La fiscal pidió 180 días de prisión preventiva y la juez actuante lo concedió. Los investigadores aseguran que se trata de uno de los cuatro delincuentes que participaron en el hecho. Al parecer, no sería el responsable del disparo fatal. Los otros tres delincuentes ya están identificados y se solicitó un cierre de fronteras para ellos.