Vecinos se movilizan tras el asesinato de un joven a metros de la casa de Vázquez

Vecinos de la zona del Prado emitieron un mensaje a través de las redes sociales para convocar a todos los que quieran participar de una movilización en reclamo de mayor seguridad a raíz del "dolor y la indignación que nos provocó a todos la pérdida de Mateo Urtiaga".



La publicación se realizó un día después de que se conociera la noticia de la muerte de Urtiaga, un joven de 20 años que fue asesinado en la madrugada de ayer a pocas cuadras de la casa del presidente Tabaré Vázquez.

La movilización se llevará a cabo el lunes 18 a las 19:30 horas en la puerta de la Rural del Prado, ubicada en el cruce de las calles Lucas Obes y Hermanos Ruíz.



"Es importante que vayamos unidos por la bandera de Uruguay para que se nos escuche. ¡¡¡Necesitamos un cambio ya!!! ¡No se puede esperar más!", agrega la convocatoria.

De acuerdo con información facilitada por el fiscal Juan Gómez, a cargo de la investigación, el joven recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en el cuello. Las fuentes del barrio consultadas por El País dijeron que también había recibido una puñalada, además de los disparos. Ese extremo no pudo ser confirmado.



El asesinato causó honda preocupación y un fuerte sentimiento de pesar. El muchacho estaba terminando sus estudios para trabajar como barbero y también era aficionado al rap.



“Hoy perdimos a otro alumno de la querida familia San Pablo”

Christian Hoffmann, capellán del Colegio y Liceo San Pablo, recordó a Mateo Urtiaga en una columna que publicó en su cuenta de Facebook. “Hoy perdimos otro alumno de la querida familia San Pablo. No por accidente de tránsito o enfermedades... pero por violencia, por causa de un celular o una bicicleta... a metros de donde vive nuestro presidente”, escribió Hoffmann.



En su texto, el capellán menciona “un regalo especial” que recibió por parte de Urtiaga y que ha citado muchas veces en otros casos. “Cuando en 14 de Setiembre de 2007 falleció nuestra alumna Melissa Vallejo, después de estar un rato en la Capilla del San Pablo, los alumnos volvieron a su salón y algunos quisieron dibujar algo. Mateo hizo este dibujo. Muy consolador, muy trascendente”.



Por último, Hoffmann ofrece varias “sencillas sugerencias de alguien que eligió vivir en este lindo país hace 20 años” para que no sigan ocurriendo estos hechos de violencia.



a. No comprar nada robado.

b. Más transparencia en las ferias que venden objetos (se puede vender si presenta la factura de compra).

c. Más control de la policía en las calles (especialmente con las motos que transitan sin matrícula y con actitudes sospechosas).

d. Un sistema judicial y carcelario que sea ágil y tenga lugar adecuado para que todos infractores puedan rehabilitarse y trabajar (para pagar su comida y enviar dinero a su familia).