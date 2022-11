Vecino advirtió rara situación con vehículos y Policía descubrió contrabando de miles de botellas de cerveza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Policía detuvo en Maldonado a cuatro personas por el contrabando de 6.000 botellas de cerveza Corona desde Brasil, informó este lunes el jefe de Policía del departamento, Julio Pioli.

El operativo comenzó “mediante el oportuno aviso de un vecino” que “observó una situación extraña con unos vehículos”, indicó el jerarca policial en conferencia de prensa.



“Al ver llegar a los policías (...) se retiran del lugar, se produce una corta persecución y así da comienzo a este procedimiento, donde se interviene a un total de cuatro personas, que fueron sometidas a la Justicia, siendo formalizadas tres por contrabando y una por receptación”, señaló.

También destacó que las 6.000 botellas de cerveza venían desde Rocha y eran de procedencia ilícita. La Policía incautó los vehículos que se usaban para la maniobra y la mercadería.



“Esta no era la primera vez que lo hacían, aparentemente vendían en forma particular, o sea que no tenían un comercio establecido, ni hemos logrado determinar que abastecieran a algún comercio en particular”, apuntó.