Uruguay tiene "ventana temporal" para evitar que narcotráfico crezca, dice informe de ONU

Uruguay tiene, por su "reciente" incorporación a las rutas criminales, una "ventana temporal" para evitar que el narcotráfico crezca, según se desprende de un estudio publicado por el el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que advierte de la importancia de generar políticas efectivas para combatirlo.

Así lo destacaron los autores durante la presentación a la prensa del estudio "Crimen y narcotráfico: un análisis exploratorio del caso Uruguay".



El análisis, desarrollado por los investigadores del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) Juan Bogliaccini, Carlos Díaz, Rosario Queirolo y Emiliano Tealde, se basa, explicó el primero, en un profundo estudio de las diversas vertientes de literatura existentes sobre el tema.

Según el investigador, Uruguay ingresó en las rutas de narcotráfico "más recientemente" que otros países y, si bien comparte con pares latinoamericanos una base "barrial" de estos mercados, se distingue en aspectos como la legalización del cannabis implementada en el Gobierno de José Mujica.



Así, el estudio, que analizó casos regionales como el Plan Colombia, que procuró erradicar las plantaciones de coca en ese país, la Pacificación de las favelas en Río de Janeiro (Brasil) y la guerra contra el narcotráfico de México, concluyó que Uruguay tiene hoy una "ventana de oportunidad temporal" para actuar.



En esa línea, al tiempo que remarcó como reflexión clave que no hay "bala de plata" que resuelva el problema, pues es "multicausal", Bogliaccini dijo que hoy ve "una necesidad imperiosa de mejorar la capacidad de la clase política para llegar a acuerdos de largo aliento" sobre este asunto en el país.



"No es lo mismo actuar y generar coordinaciones hoy que hacerlo dentro de cinco años por un tema de maduración de mercado, de penetración de la violencia, de la corrupción. Es un tema que debiera movilizar y generar rápidamente políticas de Estado", enfatizó.



Además, sobre las estrategias que pueden implementarse, divididas en el estudio en "represivas" y "legales", el docente de la UCU subrayó que hay que "meditar mucho" cuál sirve; un combate declarado como el de México puede llevar al "fracaso rotundo" y endurecer penas a superpoblar cárceles y posibilitar escuelas de crimen organizado.



Por otro lado, Queirolo enfatizó que es esencial atender la dimensión internacional, ya que una acción nacional aislada no es recomendable para un problema que traspasa fronteras.



A su vez, sostuvo que en Latinoamérica hubo algún "movimiento" en pos de legalizar que quedó "trancado" y hoy es Europa la que camina hacia ello, pero recalcó que siempre se trata de cannabis, que es "muy diferente" a otras drogas de tráfico ilícito.