Uruguay no sabía de los 440 kilos de cocaína interceptados que se presume venían al país, dijo Heber

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo esta tarde que Uruguay no sabía sobre la aeronave interceptada con 440 kilos de cocaína en Paraguay, que se presume tenía como destino este país.

“Desde la Dirección Nacional de Drogas no (se) tenía registrado la posibilidad de que pudiera venir un cargamento de este tipo”, señaló el jerarca.



Consultado respecto a la posibilidad de que Uruguay haya sido el destino planeado para la aeronave, Heber respondió: “En principio, nos informó los servicios de inteligencia paraguayos. Estamos a la espera de cuáles son los elementos de prueba que tienen, cuál era el destino, para poder accionar”.

“Estamos a la espera de esta investigación, es la primera noticia que tenemos, decían que venía con destino. Todavía no lo tenemos confirmado, no hay un operativo nacional que estuviera advertido de la posible presencia de esa avioneta”, afirmó.



“Vamos a ahondar en esta información, de modo tal de saber si hay otros viajes que quizá no los tengamos registrados y que por ahí estén tirando droga”, resaltó Heber.



A su vez, resaltó la captura de una camioneta que venía del norte argentino y transportaba 80 kilos de droga, que la Policía uruguaya realizó días atrás. “Eso fue un buen golpe, pero seguramente tenemos que ahondar y mejorar un poco nuestros servicios y contactos de información para poder accionar”, añadió el ministro.