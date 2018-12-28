Una mujer murió apuñalada

San José

El femicida fue detenido y confesó el crimen cometido en el Hipódromo.

Las fiestas que corren entre Navidad y Fin de Año suponen para muchísimas personas un momento de encuentro y para otras una ocasión de zurcir antiguas o recientes rupturas afectivas. Pero estos sueños a veces se cortan de modo abrupto.

"Hay fechas especiales en donde aumentan las denuncias por violencia doméstica, porque en general son días movilizadores, hay más bebida alcohólica, más tiempo libre, son factores de riesgo a toda la situación que ya se da. Son factores que no son los causantes pero son de riesgo y a tener en cuenta", expresó la fiscal de género Patricia Lanzani.

Dentro de este cuadro, a las 20:30 del pasado miércoles, en el hipódromo de San José, un cuidador de caballos encontró el cuerpo sin vida de Loreley Carmona, de 38 años de edad. Horas después, el informe forense daba cuenta de que había recibido 18 puñaladas.

La Fiscalía libró de inmediato una orden de detención para un hombre de 40 años con el que la víctima mantenía vínculos sentimentales. Según vecinos, hace un tiempo, era habitual que la mujer fuera a tomar mate al predio del circo hípico con su compañero, por lo que era conocida entre los trabajadores del lugar.

En el día de ayer, el hombre se entregó a la policía y los fiscales del caso le tomaron declaración en la Dirección de Investigaciones de Jefatura, en donde habría confesado la autoría del homicidio. Seguramente será formalizado hoy por la justicia como presunto asesino de Loreley Carmona, un hecho que conmocionó particularmente al barrio Exposición.

"Todavía estamos en la etapa de investigación. Hemos recibido la declaración del presunto autor del hecho. Nos queda recolectar algunas evidencias", explicó el doctor Franco López a San José Ahora.

"Ellos mantenían una relación de pareja. Se reunieron en ese lugar, como lo hicieron en varias oportunidades. En este momento, ellos no estaban juntos: la relación de pareja había finalizado", concluyó.

"La hermana de la víctima dijo que hacía un mes que estaban separados y el hombre le pidió para reunirse en el hipódromo", explicó a El País la fiscal Lanzani, quien agregó que en los casos de violencia concretados a fines de año se incluye el hecho de que "hay muchos padres que quieren ver a sus hijos en estas fechas, lo cual puede generar discusiones".

El movimiento "Ni una menos San José" realizará hoy un acto en repudio del asesinato de Loreley Carmona. Será a partir de las 19:00 horas en la Plaza de los Treinta y Tres Orientales de San José de Mayo, bajo la consigna "Frente a la violencia machista, acción feminista". De acuerdo a lo informado desde la organización, el acto consistirá en la lectura de una proclama en rechazo a lo acontecido. Por el momento no está prevista la realización de una marcha.

Loreley Carmona tenía a su cargo cuatro hijos y sobrinos, que posiblemente queden bajo tutela de su hermano, Braian, que es militar y se encuentra actualmente en la República Democrática del Congo, informaron los medios locales.

Allegados a Loreley Carmona comenzaron a movilizarse con el fin de recaudar dinero y ayudar a su familia. En la madrugada de ayer, la vivienda del presunto femicida fue incendiada y en su cuenta de Facebook aparecieron los primeros insultos de alto calibre.

La capital y el mundo

Sabrina Flores, la fiscal en Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 2º turno, explicó a El País que desde que empezó el turno el pasado 25 de diciembre recibió "más detenidos en flagrancia por violencia doméstica que en otros turnos" que tuvo el resto del año.

Andrea Tuana, integrante de la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual, confirmó a El País que en estas fechas hay un aumento de denuncias y de femicidios. "Las fiestas hacen que las personas tengan una expectativa de que las cosas se mejoren, de generar un cambio, tienen la ilusión de que todo va a mejorar y tienden a ponerse más sensibles, sienten más la soledad y eso hace que se intensifiquen las búsquedas de las reconciliaciones, lo que lleva a que cuando aparecen las negativas del otro lado, muchas veces es ahí cuando ocurren las situaciones de violencia".

En tiempos de balance, en medio de una separación de pareja, por ejemplo, "se quieren generar esos encuentros para insistir y cuando eso no resulta y la otra persona dice que no, que quiere separarse, sobrevienen estas situaciones".

"Por otro lado, a veces lo que vemos también es que aumenta la intensidad de la violencia debido a la mayor convivencia que se da en estas fechas, porque las personas suelen salir de licencia, y el mayor tiempo de convivencia muchas veces hace que aumente la tensión y haya mayor cantidad de episodios de violencia", explicó Andrea Tuana.

Crímenes con arma blanca

El auto del presunto asesino de Loreley carmona fue encontrado en el kilómetro 100 de la Ruta 3; en su interior se encontró una cuchilla que sería el arma homicida.

La fiscal René Premiceri dijo que la mujer murió tras recibir 18 puñaladas. Hoy continuará la indagatoria y el hombre será formalizado por la Justicia. Un vecino de la zona relató a Telenoche que en un mensaje de texto el agresor le había dicho a la mujer que si no asistía al encuentro en el hipódromo la mataría frente a sus cuatro hijos y otros cuatro sobrinos de los que también estaba a cargo. Pese a las amenazas, el hombre no tenía denuncias por violencia doméstica. El pasado 24 de diciembre, en Montevideo, un hombre de 25 años asesinó a su pareja de 24 años, también de varias puñaladas, en una casa de un complejo de viviendas de la calle Zum Felde, situado en las cercanías del Parque Rivera.