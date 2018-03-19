Una mujer fue asesinada de varias puñaladas en La Comercial

SÉPTIMO FEMICIDIO

Su expareja entró al almacén donde trabajaba y la mató. La Policía logró detenerlo momentos después.

Una mujer fue asesinada de varias puñaladas por su expareja en la calle José L. Terra entre Amézaga y Libres, barrio La Comercial, informó Subrayado y confirmó El País.

El hecho ocurrió este lunes, cuando la mujer atendía el almacén que había puesto en su casa. El hombre entró, le dio cinco puñaladas y se fue corriendo del lugar.

En el camino tiró el cuchillo en un contenedor, pero la Policía logró encontrarlo y detener al homicida.

El hombre había sido denunciado por violencia doméstica y tenía una restricción de acercamiento, confirmó a El País Juan Gómez, fiscal penal de Homicidios de 1° turno.

Policía Científica trabajó en el lugar para hacer un relevamiento de la escena.

Se trata del séptimo femicidio en lo que va del año y el primero que ocurre en Montevideo. Con este caso se registra una muerte cada 11 días desde que comenzó 2018.