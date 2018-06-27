Un taxista fue apuñalado en Pajas Blancas
RAPIÑA
El hombre u2013de 56 años- fue trasladado consciente a un centro de salud del Cerro.
Un taxista fue apuñalado este miércoles en Pajas Blancas. El trabajador levantó a un pasajero en San Quintín y Pandiani, quien al llegar a la intersección de Camino Pajas Blancas y Camino Sanguinetti lo rapiñó, de acuerdo a fuentes policiales. En esas circunstancias el delincuente lo apuñaló en al menos tres ocasiones.
El taxista u2013de 56 años- fue trasladado consciente a un centro de salud del Cerro.
En tanto, el vehículo que manejaba todavía no aparece.
El Sindicato del Taxi realiza un paro hasta la hora 15 horas de este jueves.
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