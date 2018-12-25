Un hombre mató a su pareja de una puñalada en el cuello en la zona de Parque Rivera

Femicidio

El agresor apuñaló a su pareja y salió a la calle a deambular con la cuchilla en la mano. Intentó quitarse la vida. La víctima tenía un niño de 9 años.

Un nuevo caso de femicidio se registró esta mañana en una vivienda ubicada en las cercanías de Parque Rivera, en las calles Zum Felde y Prudencio Murguiondo. Un hombre de 25 años asesinó a su pareja hiriéndola en el cuello con un arma blanca.

La pareja, según informa Subrayado y confirmó El País, se estaba separando. Pero ambos tomaron la decisión de pasar juntos las fiestas en busca de una reconciliación. Pero sobre las 6:00 de la mañana, una fuerte discusión en la casa alertó a los vecinos, quienes llamaron a la familia del hombre. Se estaba atento a lo que pudiera ocurrir ya que el matrimonio se había separado pocas semanas antes.

Fuentes policiales informaron que el hombre, tras atacar a su pareja, se dio a la fuga en dirección a la casa de su madre en ropa interior, manchado de sangre y con la cuchilla en la mano.

Cuando la Policía llegó al lugar se encontró con el cadáver de la víctima. Una mujer de 25 años que fue identificada como María Carolina Vivero Díaz. La víctima tenía un hijo de 9 años, quien se encontraba durmiendo en la casa cuando ocurrió el crimen.

El asesino se encuentra en estado delicado ya que se cortó el cuello y las muñecas. Perdió mucha sangre y se encuentra internado.

