Tres veces buscó matar a la esposa de su amante, estuvo presa, fugada y ahora fue recapturada

Stefanía Quirque Bello vuelve a ser noticia más de una década después de un hecho truculento que cometió junto a su amante, el arquitecto Martín Somoza. En abril de 2008 ambos contrataron a dos sicarios para matar a la esposa del profesional, Claudia P, pero el único herido fue su tío. Previo a este hecho, lo habían intentado en dos ocasiones, meses antes.

Tras haber estado presa y haberse fugado en varias ocasiones, la mujer se encontraba en Brasil, donde estaba requerida por la Policía por tráfico de drogas. Este viernes la detuvieron en Piriápolis tras un trabajo de investigación de efectivos de varias áreas, entre ellas Interpol, en el departamento de Maldonado.

Quirque Bello estuvo detenida y en noviembre de 2011 se fugó del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) durante el horario de visita. Según investigadores policiales, se escapó hacia Brasil pasando por el Chuy y, pocos meses después, ingresó al país acompañada por traficantes.

En junio de 2012, Quirque Bello fue recapturada en Las Toscas (Canelones) donde convivía con el jefe de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. La mujer fue devuelta al CNR y salió en libertad tras cumplir su condena.

No obstante, su prontuario no quedó allí porque en 2017 volvió a caer, pero esta vez en Brasil. Un hombre de 25 años fue detenido en el Chuy por pasar a Uruguay a través de Barra do Chuí 40 kilos de cocaína escondida entre las puertas de una camioneta. Tras indagatorias policiales fue detenido en la ciudad fronteriza y, pocos días después, lo mismo ocurrió a la pareja que lo había contratado: Sergio Omar Suárez Vieira y Stefanía Quirque Bello.